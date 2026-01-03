Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Esta tienda de Boiro almacena piezas de artesanía gallega contemporánea

Gracias a su colaboración con la Xunta de Galicia el negocio boirense integra sus obras en otros ámbitos como la decoración, la gastronomía o el sector contract

Fátima Pérez
03/01/2026 23:10
Artesanías gallegas en Boiro
Artesanías gallegas en Boiro
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitó en Boiro la tienda de decoración Stimmug Stories, un espacio en el que se pueden encontrar piezas de artesanía gallega gracias a una colaboración con la Xunta de Galicia.

Durante la visita, Fabeiro puso en valor la integración de la artesanía en otros ámbitos como la decoración, la gastronomía o el sector contract, en consonancia con el proyecto Artesanía en el Plato, recientemente reconocido con el Premio Promociona para Entidades Públicas 2025 en los Premios Nacionales de Artesanía.

La gerente subrayó también que la artesanía representa una excelente alternativa tanto para la decoración de interiores como para la arquitectura o la gastronomía, ya que aporta singularidad y carácter propio a los espacios, al tiempo que los vincula con la producción local y con un modelo de consumo más consciente.

En la tienda Stimmug Stories se pueden ver piezas de cerámica contemporánea como las de Ojea Studio (Vigo) o Cerámica Raposiñas (A Pobra do Caramiñal), alfarería tradicional de Gundivós elaborada por Elías González (Sober), reproducciones de cerámica castreña de la Fundación Terra Termarum Castrolandín (Cuntis), cuchillos de Celso Ferreiro (A Fonsagrada) y toallas elaboradas en telar manual de bajo lizo por Artefíos (A Coruña).

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Pleno Cambados Samuel Lago

Lago marca los terrenos de O Pombal y Portos como prioridad para 2026
A. Louro
El líder de la oposición, Matías Cañón

El PP estima en dos millones de euros las sanciones de la zona residencial en A Illa
Beni Yáñez
Vistas de la Avenida de Pontevedra

Sin cambios: El tráfico apenas se vio alterado en la última década en las carreteras estatales de Vilagarcía
Olalla Bouza
El grupo A Misela de Noia ofrecerá un concierto gratuito en el Auditorio

Ribeira recibe el Año Nuevo con un concierto gratuito mañana en el Auditorio
Fátima Pérez