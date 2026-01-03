Esta tienda de Boiro almacena piezas de artesanía gallega contemporánea

Artesanías gallegas en Boiro Cedida

La gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitó en Boiro la tienda de decoración Stimmug Stories, un espacio en el que se pueden encontrar piezas de artesanía gallega gracias a una colaboración con la Xunta de Galicia.

Durante la visita, Fabeiro puso en valor la integración de la artesanía en otros ámbitos como la decoración, la gastronomía o el sector contract, en consonancia con el proyecto Artesanía en el Plato, recientemente reconocido con el Premio Promociona para Entidades Públicas 2025 en los Premios Nacionales de Artesanía.

La gerente subrayó también que la artesanía representa una excelente alternativa tanto para la decoración de interiores como para la arquitectura o la gastronomía, ya que aporta singularidad y carácter propio a los espacios, al tiempo que los vincula con la producción local y con un modelo de consumo más consciente.

En la tienda Stimmug Stories se pueden ver piezas de cerámica contemporánea como las de Ojea Studio (Vigo) o Cerámica Raposiñas (A Pobra do Caramiñal), alfarería tradicional de Gundivós elaborada por Elías González (Sober), reproducciones de cerámica castreña de la Fundación Terra Termarum Castrolandín (Cuntis), cuchillos de Celso Ferreiro (A Fonsagrada) y toallas elaboradas en telar manual de bajo lizo por Artefíos (A Coruña).