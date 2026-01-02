Mi cuenta

Boiro

Un taller infantil de elaboración de gallegas de Navidad realizado en el 5º aniversario de Gastrolab Arousa contó con 35 alumnos

Una parte de las elaboraciones las degustaron en las instalaciones en que se desarrolló la actividad y, al finalizar, pudieron llevarse a sus casas un plato con algunas de sus creaciones

Chechu López
02/01/2026 06:30
Los talleres de elaboración de galletas de Navidad se desarrollaron en las instalaciones de Gastrolab Arousa
Los talleres de elaboración de galletas de Navidad se desarrollaron en las instalaciones de Gastrolab Arousa
Cedida
Un taller infantil de repostería navideña desarrollado a comienzos de semana en Gastrolab Arousa, en Boiro, se convirtió en una actividad que despertó un notable interés entre el público infantil y que obligó a ampliar el aforo inicialmente previsto de 25 participantes, y finalmente fueron 35 personas de 3 a 12 años las que tomaron parte activa en la elaboración de galletas navideñas bajo la supervisión del cocinero Miguel Mosteiro. Una vez que se alcanzó este aforo se cerraron las inscripciones para mantener una atención y seguimiento personalizado y cercano durante la actividad.

En dicha sesión, que se desarrolló de cinco a siete de la tarde, quienes participaron estuvieron trabajando la masa, cortaron las galletas y las decoraron a su gusto, convirtiendo la repostería de Navidad en una “experiencia práctica y lúdica”, según indicó Mosteiro. Una parte de las elaboraciones las degustaron en el propio taller y, al finalizar, pudieron llevarse a sus casas un plato con algunas de sus creaciones. El taller contó además con la visita de un paje real, que repartió “ilusión y detalles dulces entre los participantes, reforzando el ambiente festivo propio de estas fechas”, destacó.

Este taller infantil formó parte de la programación especial organizada con motivo del quinto aniversario de Gastrolab Arousa, que incluye talleres gratuitos tanto para público infantil como adulto, así como premios y descuentos. El premio principal de esta celebración consiste en una cesta regalo valorada en 1.000 euros, y su sorteo tendrá lugar el próximo 20 de enero, fecha en la que también se procederá a su entrega. Las participaciones para el mismo todavía pueden obtenerse hasta ese mismo día en Gastrolab Arousa por compras superiores a 10 euros.

