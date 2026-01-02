Mi cuenta

Boiro

La Consellería de Educación saca a licitación por 1,1 millones de euros la rehabilitación integral del colegio ‘Praia Xardín’ de Boiro

La obra persigue la mejora del confort y eficiencia energética del inmueble, para lo que se acometerá el cambio de la cubierta y aislamiento térmico y se renovarán carpintería exterior y luminarias

Chechu López
02/01/2026 17:40
El colegio plurilingüe Praia Xardín, será objeto de una rehabilitación integral con una inversión que rondará los 1,1 millones de euros
La Consellería de Educación saca a licitación la obra de rehabilitación integral del colegio plurilingüe ‘Praia Xardín’ de Boiro por más de 1,1 millones de euros. Dicha actuación tiene como finalidad la mejora del confort térmico y la eficiencia energética del dicho inmueble. Para ello, está previsto el cambio de la cubierta por otra de panel sándwich con aislamiento de la de roca, así como los canalones y bajantes. También se aplicará un sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo ‘Sate’ en las fachadas, se instalarán nuevas luminarias led y se renovará la carpintería exterior para colocar una nueva de aluminio con rotura de puente térmica y doble. 

El programa de la actuación incluye, a mayores, la instalación de falsos techos y de nuevas puertas con hoja de alma de poliuretano y laminado fenólico. Al sacar a licitación esta actuación, que se enmarcan en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, el Gobierno gallego inicia los trámites para su contratación y que se puedan acometer a lo largo del presente año.

Con esta licitación, el departamento que dirige Román Rodríguez inicia os trámites para la contratación de las primeras obras comprometidas para 2026, que son un total de 16 en toda Galicia, con más de 16 millones de inversión, y recuerda que en O Barbanza se llevaron a cabo rehabilitaciones integrales del IES A Pobra (2 millones de euros), del colegio Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de Rianxo (un millón de euros) y del colegio plurilingüe de Frións, en Ribeira, (655.000 euros).

