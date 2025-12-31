Mi cuenta

Boiro

Amicos celebró en su centro de Boiro sus precampanadas más especiales y de manera festiva e inclusiva

Participaron más de 40 personas beneficiarias de la entidad en un evento que contó con la presencia de la directora xeral de Persoas con Discapacidade de la Xunta de Galicia, Begoña Abeijón

Chechu López
31/12/2025 13:50
Las personas asistentes a la celebración de las precampanadas pasaron por el photocall para inmortalizar el momento de su participación en la fiesta
Las personas asistentes a la celebración de las precampanadas pasaron por el photocall para inmortalizar el momento de su participación en la fiesta
Luis Polo
La asociación Amicos despidió el 2026 con unas precampanadas de Fin de Año en su Centro de Atención Integral de Comoxo, en Boiro, en una jornada festiva en la que participaron más de 40 personas beneficiarias de la entidad. El encuentro, que se inició a las doce del mediodía y contó con la presencia de la directora xeral de Persoas con Discapacidade de la Xunta de Galicia, Begoña Abeijón, y del director xeral de Amicos, Xoán España, sirvió también para dar la bienvenida anticipada al 2026 en un ambiente de convivencia, alegría y participación. 

La mañana estuvo marcada por el buen humor, el cotillón, las grageas de chocolate de la suerte y un brindis colectivo despidieron el año llenas de ilusión. Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la cuenta atrás de las precampanadas, que se llevó a cabo con un reloj gigante diseñado y elaborado por las personas usuarias de Amicos y que fue el encargado de marcar las señales horarias y, para simular las tradicionales campanadas de la Puerta del Sol, se explotó un globo por cada una, generando un ambiente festivo y muy participativo.

Durante su visita, Begoña Abeijón compartió una conversación próxima y distendida con quienes son beneficiarios de la entidad, interesándose por su día a día, sus proyectos y sus deseos de cara a 2026. La directora xeral destacó “a ilusión, a participación e a capacidade de desfrutar que se respira en Amicos” y puso en valor la importancia de seguir creando espacios en las que todas las personas puedan participar y sentirse parte activa de la comunidade. Además, deseó que 2026 sea “un ano cheo de oportunidades, ilusións compartidas e novos proxectos”. 

Por su parte, Xoán España indicó que “comezar o ano celebrando xuntos é unha maneira moi especial de lembrar o que somos: unha comunidade activa e con ganas de seguir facendo cousas”. El director xeral de Amicos felicitó el año nuevo y expresó el deseo de que 2026 llegue cargado de “novos proxectos, actividades e experiencias que sigan abrindo camiños cara a unha sociedade máis xusta e inclusiva”.

 La jornada remató entre risas, brindis y buenos propósitos, además de con una reafirmación por parte de la asociación Amicos de su compromiso con las personas, con la participación activa y la construcción de un futuro en el que la inclusión sea una realidad compartida.

Amicos simuló las doce campanadas de la Porta do Sol haciendo explotar por cada una de ellas los globos colocados en un reloj gigante hecho por las personas beneficiarias de la asociación
Amicos simuló las doce campanadas de la Porta do Sol haciendo explotar por cada una de ellas los globos colocados en un reloj gigante hecho por las personas beneficiarias de la asociación
Luis Polo
La directora xeral de Pesoas con Discapacidade, Begoá Abeijón, acompañó a Amicos en su acto de la precampanadas
La directora xeral de Pesoas con Discapacidade, Begoá Abeijón, acompañó a Amicos en su acto de la precampanadas
Durante el desarrollo del evento no faltaron los brindis entre quienes participaron para transmitirse los mejores deseos de cara al nuevo año
Durante el desarrollo del evento no faltaron los brindis entre quienes participaron para transmitirse los mejores deseos de cara al nuevo año
Luis Polo
Imagen de algunos de las más de 40 personas que brindaron por un próspero 2026 tras las precampanadas de Amicos en su Centro de Atención Integran ubicado en Comoxo
Imagen de algunos de las más de 40 personas que brindaron por un próspero 2026 tras las precampanadas de Amicos en su Centro de Atención Integran ubicado en Comoxo
Luis Polo
