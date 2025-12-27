UCIN denuncia que el alcalde de Boiro “saquea” a los vecinos para gastarlo en “autopropaganda”

Imagen con ejemplares de la publicación del Gobierno local que es criticada por UCIN de Boiro

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Boiro denuncia la gestión del alcalde, José Ramón Romero, al que acusa de “mentir, vender humo y priorizar la propaganda institucional” frente a las necesidades reales de los vecinos. Su coordinador local, Miguel Piqueras, indica el Concello destina dinero público al envío masivo de un “periódico de autobombo”, mientras el municipio sufre “un deterioro evidente de servicios, infraestructuras y apoyo a entidades. “¿Para esto nos subió el IBI un 25% y nos mete la mano en el bolsillo con recibos del agua desproporcionados, escudándose en fugas inexistentes?”.

El representante local de UCIN indica que la imagen que el Gobierno municipal “intenta vender” no se corresponde con la realidad que viven los vecinos: “carreteras llenas de baches, calles sucias, contenedores rotos y malolientes, aceras destrozadas, instalaciones deportivas en estado lamentable, edificios municipales y aldeas abandonados y centros sociales en los que llueve más dentro que fuera. Es decir, no cumple con las obligaciones más básicas”. Y a ello suma un hecho que califica de “especialmente grave: clubes deportivos de Boiro siguen sin cobrar las subvenciones de concurrencia correspondientes al 2024.

Condiciones lamentables

Entre estos últimos, Piqueras hace referencia a una escuela de fútbol con más de 400 deportistas, que entrenan y juegan en campos en condiciones lamentables, con riesgo de lesiones graves, tal y como ya denunciaron en su día algunos padres y usuarios en este pèriódico. "Esta dejadez no solo pone en peligro la continuidad del deporte base, sino también la seguridad de niños y jóvenes que confían en estas instalaciones para practicar deporte de manera segura. Mientras tanto, el Gobierno municipal encuentra recursos para propaganda y autopromoción, pero no para cumplir con sus obligaciones más básicas", subraya el coordinador local de UCIN.

“Este alcalde castiga a los vecinos con impuestos abusivos y facturas desproporcionadas, abandona el mantenimiento de las calles, asfixia a clubes y asociaciones, y aún así presume en folletos y periódicos pagados con dinero público”, insiste Miguel Piqueras, quien exige de forma inmediata: "el cese del gasto en propaganda, la revisión de las facturas del agua, el pago de las subvenciones deportivas de concurrencia de 2024, una inversión urgente en limpieza, mantenimiento de infraestructuras, y que el alcalde asuma responsabilidades frente a los vecinos". “Boiro no necesita un alcalde mentiroso y vende humo. Necesita gestión, respeto y soluciones reales”, concluyen desde UCIN.