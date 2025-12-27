El Gobierno boirense cifra en 6,7 millones las licitaciones de obras y actuaciones subvencionadas en 2025

La actuación más destacada la rehabilitación de la casa de cultura de A Cachada, presupuestada en 3.854.895 euros

A punto de rematar el año, el gobierno local boirense decidió hacer balance del actual ejercicio e indica que el importe licitado en obras y actuaciones subvencionadas se eleva a 6.743.259 euros, siendo la más destacada la rehabilitación de la casa de cultura de A Cachada, presupuestada en 3.854.895 euros y con financiación de los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible y de Vivienda y Agenda Urbana, mediante el Pirep. E Indica que algunos de los proyectos están en ejecución y otros ya finalizaron. Entre estos últimos figuran la instalación de paneles fotovoltaicos en Protección Civil, en el complejo deportivo de A Cachada y en el pabellón de Praia Xardín, con una inversión que ascendió a 242.590 euros y que financió el Inega.

También cita la adjudicación de la compra de dos vehículos -un multiservicio y un camión de bioresiduos- y la rehabilitación de una vivienda para destinar a emergencia social. También refirió licitaciones de pavimentaciones en Moimenta, Mañóns, en el polígono de Espiñeira, en Boiro de Arriba, la Aspra, Cubeliños, Xian, Runs, San Mauro y Esteiro, además de actuaciones en el parque de Cimadevila, en el lavadero de Comoxo y construcción de aceras en Avenida da Constitución.