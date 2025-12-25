El Parque Infantil de Navidad de la ABE bate récords de asistencia con más de 5.000 personas en las primeras jornadas

El Parque Infantil de la ABE en el Polideportivo de A Cachada Cedida

El Parque Infantil de Navidad de la Asociación Boirense de Empresas (ABE) en el Polideportivo de A Cachada se ha convertido ya en uno de los grandes atractivos de la Navidad en Boiro tras el éxito de sus dos primeras jornadas con una afluencia total de más de 5.000 personas.

En la primera jornada se registró la asistencia de más de 2.000 personas y los talleres creativos alcanzaron el 100 % de ocupación, mientras que el martes 23 la afluencia superó las 3.000 personas, consolidando el éxito de la iniciativa.

La ABE recuerda que el acceso al parque es gratuito y que muchas actividades son de acceso libre, mientras que para participar en las degustaciones y acceder a los hinchables es necesario contar con invitaciones que se pueden obtener en los negocios asociados a la ABE o en el punto de información del parque, presentando tickets o facturas de compra.

El sorteo de 3.000 euros

En lo que respecta al sorteo presencial de 3.000 euros en vales de compra, que se celebrará el sábado 3 de enero, ya se han canjeado más de 3.400 papeletas. Además, las personas que participan están recibiendo regalos directos, habiéndose agotado ya los 300 calendarios y gran parte de las 400 bolsas de la edición especial de Navidad de la ABE.

La Asociación Boirense de Empresas recuerda que el Parque Infantil de Navidad volverá a abrir sus puertas los días 2 y 3 de enero, con nuevas actividades, hinchables, animación y el sorteo final.