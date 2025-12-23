Tres detenidos en Boiro: la Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga e incauta 17.885 euros en estupefacientes

Todos los objetos que pudo recuperar la Guardia Civil tras la Operación 'Parvularios' Cedida

La Guardia Civil de Boiro detiene a tres hombres, incauta 17.885 euros en estupefacientes y desmantela un importante centro logístico de distribución de drogas y almacenamiento de objetos robados en el municipio en la denominada Operación 'Parvularios'.

La investigación se inició este verano, tras detectarse un incremento de robos con fuerza y hurtos en establecimientos comerciales, viviendas, e interiores de vehículos en la comarca. Los autores sustraían todo tipo de artículos, desde maquinaria profesional y herramientas hasta ropa y efectivo.

Los agentes constataron que este repunte delictivo estaba directamente relacionado con el aumento del consumo de estupefacientes en la zona. Asimismo, se identificó que los autores de los robos se desplazaban con frecuencia hasta una antigua escuela unitaria municipal abandonada, situada en el lugar de San Mauro-Goyanes, en Boiro. El inmueble estaba ocupado ilegal por un varón vinculado al tráfico de drogas a pequeña escala.

Durante la investigación, la Guardia Civil detectó un constante ir y venir de toxicómanos que acudían a esta antigua escuela unitaria a cualquier hora del día. Así vieron como en numerosas ocasiones los autores de los robos intercambiaban los objetos sustraídos por drogas con el ocupante del edificio, en una práctica conocida como receptación.

Esta actividad convirtió el inmueble en un punto de recepción de efectos ilícitos y provocó una alarma social y numerosas quejas por parte de la vecindad. Tras recabar las pruebas necesarias, se procedió al registro domiciliario autorizado por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Ribeira.

Registro domiciliario

En el interior del inmueble se incautó un importante arsenal de sustancias y objetos, cuyo valor de mercado solo en estupefacientes supera los 17.885 euros, entre ellos 5.482 dosis de marihuana, 914 de hachís, 201 de cocaína crack, 467 de heroína, dosis de cocaína, hongos alucinógenos y pastillas psicotrópicas, así como 2.065 euros en billetes. También se recuperaron numerosas herramientas eléctricas profesionales, tres armas, ordenadores, smartphones, patinetes eléctricos, motosierras, un cortacésped, joyas de oro, 13 relojes y material médico.

Dada la gran cantidad de material intervenido, fue necesaria la colaboración del Grumir (Grupo Municipal de Intervención Rápida) y la Policía Local de Boiro para el traslado de los efectos y el aseguramiento de la zona. Los tres detenidos, naturales de Boiro, A Pobra y Noia, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Ribeira.

La autoridad decretó el ingreso en prisión del principal responsable y la libertad provisional con cargos para los otros dos implicados. Asimismo, se ordenó el precinto y tapiado del inmueble para evitar nuevas ocupaciones.