Incautados 31 kilos de almeja y berberecho en un operativo de prevención del furtivismo en Boiro

Producto incautado tras el operativo de prevención del furtivismo Cedida

La Policía Nacional y la Cofradía de Pescadores de Cabo de Cruz incautaron 31,40 kilos de almeja y berberecho, así como material para la pesca furtiva, en un operativo conjunto de prevención del furtivismo el pasado 18 de diciembre en las playas de Boiro.

Los agentes identificaron a nueve personas, inspeccionaron un vehículo y tramitaron 13 actas de sanción, ocho de ellas por infracción de la Ley de Pesca de Galicia y las cinco restantes por infracción de la Ley de protección de la seguridad ciudadana. Además, todos los mariscos incautados fueron devueltos al mismo lugar en el que se encontraron.

Este operativo se enmarca en el refuerzo realizado por la UPA, en colaboración con la Consellería del Mar y con las cofradías de pescadores, en el ámbito de la lucha contra el furtivismo y en la protección de los recursos marinos.

El trabajo se centra en dispositivos dirigidos a impedir la actuación de los furtivos, tanto en la actividad extractiva como en la venta, transporte y distribución del producto sin garantías sanitarias.