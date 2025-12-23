Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Incautados 31 kilos de almeja y berberecho en un operativo de prevención del furtivismo en Boiro

Los agentes identificaron a nueve personas, inspeccionaron un vehículo y tramitaron 13 actas de sanción

Fátima Pérez
23/12/2025 13:57
Producto incautado tras el operativo de prevención del furtivismo
Producto incautado tras el operativo de prevención del furtivismo
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La Policía Nacional y la Cofradía de Pescadores de Cabo de Cruz incautaron 31,40 kilos de almeja y berberecho, así como material para la pesca furtiva, en un operativo conjunto de prevención del furtivismo el pasado 18 de diciembre en las playas de Boiro.

Los agentes identificaron a nueve personas, inspeccionaron un vehículo y tramitaron 13 actas de sanción, ocho de ellas por infracción de la Ley de Pesca de Galicia y las cinco restantes por infracción de la Ley de protección de la seguridad ciudadana. Además, todos los mariscos incautados fueron devueltos al mismo lugar en el que se encontraron.

Este operativo se enmarca en el refuerzo realizado por la UPA, en colaboración con la Consellería del Mar y con las cofradías de pescadores, en el ámbito de la lucha contra el furtivismo y en la protección de los recursos marinos. 

El trabajo se centra en dispositivos dirigidos a impedir la actuación de los furtivos, tanto en la actividad extractiva como en la venta, transporte y distribución del producto sin garantías sanitarias.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Todos los objetos que pudo recuperar la Guardia Civil tras la Operación 'Parvularios'

Tres detenidos en Boiro: la Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga e incauta 17.885 euros en estupefacientes
Fátima Pérez
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su visita a la lonja

Mar inaugura la reforma acometida en la lonja de Tragove, que suma 300 metros cuadrados
A. Louro
Recebemento da Corporación Municipal do Grove, ao Xadrez Breogán trala consecución do título de Campións do Grupo C da Primeira División.

Xadrez Breogán renuncia ao ascenso a Preferente e repite na Primeira División
Carlos Paz
El alcalde, Gonzalo Durán, visitó la clausura del taller

El CDL de Vilanova lanza un nuevo campamento digital gratuito para jóvenes por Navidad
Redacción