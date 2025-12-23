El Concello avanza en su plan de renovación de pavimentos en el rural y trabaja ya Boiro de Arriba

El alcalde y el concejal de Urbanismo visitan las obras en Boiro de Arriba Cedida

El Concello de Boiro anuncia que ya se está ejecutando la pavimentación de un vial en la zona de Boiro de Arriba, una actuación que forma parte del proyecto de renovación de pavimentos en núcleos rurales que está llevando a cabo la Administración local. Dentro de este proyecto, que asciende a 153.206 euros, también se incluye la pavimentación de viales en las aldeas de A Armada, Aspra, Cubeliños, Pazos de Coroño y Saltiño.

El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo y Obras, Luis Ruiz, visitaron esta mañana el lugar de las obras para conocer cómo avanzaban los trabajos.

En este caso de trata de tramos de caminos públicos municipales que presentan un avanzado estado de deterioro, agravado por la climatología y las fuertes lluvias, por lo que se necesita la mejora del firme para garantizar el acceso de los vecinos a sus viviendas.

Todas estas actuaciones cuentan con la financiación de la Diputación de A Coruña a través del Plan Único de Concellos (POS+).