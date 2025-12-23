Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro 

El Concello avanza en su plan de renovación de pavimentos en el rural y trabaja ya Boiro de Arriba

Fátima Pérez
23/12/2025 18:25
El alcalde y el concejal de Urbanismo visitan las obras en Boiro de Arriba
El alcalde y el concejal de Urbanismo visitan las obras en Boiro de Arriba
Cedida
El Concello de Boiro anuncia que ya se está ejecutando la pavimentación de un vial en la zona de Boiro de Arriba, una actuación que forma parte del proyecto de renovación de pavimentos en núcleos rurales que está llevando a cabo la Administración local. Dentro de este proyecto, que asciende a 153.206 euros, también se incluye la pavimentación de viales en las aldeas de A Armada, Aspra, Cubeliños, Pazos de Coroño y Saltiño.

 El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo y Obras, Luis Ruiz, visitaron esta mañana el lugar de las obras para conocer cómo avanzaban los trabajos.

En este caso de trata de tramos de caminos públicos municipales que presentan un avanzado estado de deterioro, agravado por la climatología y las fuertes  lluvias, por lo que se necesita la mejora del firme para garantizar el acceso de los vecinos a sus viviendas.

Todas estas actuaciones cuentan con la financiación de la Diputación de A Coruña a través del Plan Único de Concellos (POS+). 

