La Xunta apoya con 47.132 euros a nueve clubes de O Barbanza para desarrollar actividades deportivas y la compra de equipamientos

Do Campo visitó ayer las instalaciones del Club de Piragüismo Rías Baixas-Boiro

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes apoya a nueve clubes de O Barbanza con 47.132 euros dentro de las líneas de ayudas por concurrencia competitiva destinadas al desarrollo de actividades deportivas y la adquisición de equipamientos. Así lo dio a conocer la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Belén do Campo, en la visita que realizó ayer al Club de Piragüismo Rías Baixas de Boiro, que es una de las entidades beneficiarias, que recibió 9.600 euros para la compra de embarcaciones y casi 3.000 para desarrollar actividades. Además, precisó que recibe otros 30.000 euros para sus equipos de alta competición femenino, masculino y de Comet Paracance dentro del Plan de Patrocinio dos Equipos de Alta Competición.

Do Campo dijo que el Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, con 28 años de historia y una amplia proyección internacional, experimentó un notable crecimiento a lo largo de su trayectoria, con un impulso clave en 2018 gracia a la mejora de sus instalaciones en Praia Xardín, que incluyen gimnasio, vestuarios y hangar de embarcaciones. Y agregó que desde 2021, bajo la presidencia de Sergio Pérez Treus, el club siguió reforzando su apuesta por el deporte base y la formación, consolidándose como una referencia del piragüismo gallego, nacional e internacional.

Palmarés

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña destacó que la entidad deportiva boirense, cuyas instalaciones visitó ayer, cuenta con deportistas que representaron a España en campeonatos de Europa y del mundo en modalidades como Aguas Tranquilas, Maratón y Barco Dragón, destacando los éxitos del equipo de Barco Dragón en el Mundial 2024 en Filipinas, con oro en DB10 2.000 metros Open y plata en DB22 2.000 metros Mixto, así como la participación de Adrián Mosquera en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

En su visita, la delegada el compromiso del Gobierno gallego con el fomento del deporte base y la mejora de las condiciones de los clubes barbanzanos, reforzando así su capacidad para continuar creciendo y mejorando la calidad de sus actividades. En ese sentido, además de la recibida por el referido club boirense, hubo otros de la misma localidad que recibieron los 4.909 euros del Costado Taekwondo y 5.000 del Club Remo Cabo de Cruz; además de los 9.560 para el Club de Remo Puebla y 856 para el Club Kempo Pobra; así como los 2.207 para el Natural Sport Videlgi, además del Club Kempo Barbanza, Club de Remo Náutico de Riveira y el Club Náutico Deportivo de Ribeira, que recibieron 5.000 euros cada uno.

Dos líneas

Las ayudas incluyeron dos líneas: una destinada a equipamientos de movilidad para embarcaciones y vehículos, con un máximo de 10.000 euros, y otra para equipamientos no vinculados a la movilidad, tanto específicos de la práctica deportiva como materiales complementarios, como de gimnasio, desfibriladores, marcadores o sistemas de cronometraje, con un máximo de 5.000 euros. Do Campo subrayó que estas ayudas “reflicten a firme aposta da Xunta polo deporte como motor social, educativo e económico”, y reconoció la labor de los clubes de la comarca, “que continúan demostrando un compromiso exemplar coa promoción da actividade física e coa formación de novos talentos”. l

Belén do Campo también aprovechó para indicar que en el conjunto de la provincia se distribuyeron más de 418.000 euros entre 89 clubes, junto a algo más de 82.000 euros destinados a 18 federaciones y 15.000 euros para dos sociedades anónimas deportivas, lo que hace un total de 515.000 euros, mientras que en el conjunto de la comunidad autónoma gallega fueron 287 entidades deportivas, federaciones y sociedades anónimas deportivas la que recibieron una inversión global superior a 1,4 millones de euros.