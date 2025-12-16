El primer sorteo de la campaña de Navidad de la patronal boirense ya tiene ganadores de sus obsequios oficiales

La patronal local hizo público un cartel con la relación de los primeros ganadores de su campaña navideña

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) hizo público ayer que llevó a cabo el primer sorteo de su campaña 'Boiro, corazón do Nadal' , con la que dio comienzo a una programación especial que, tal y como dio a conocer en la presentación de la misma, persigue dinamizar el comercio local durante estas fechas. Desde la patronal local han querido destacar que en los cuatro días que se prolongó la primera acción de la campaña navideña se registraron 481 tickets, subrayando que ello supone casi 150 más que en el mismo periodo sin sorteo, "un feito que evidencia o alto interese de quenes son clientes nas accións promocionais e sorteos programados dentro da campaña de Nadal", indicaron desde la asociación empresarial.

La relación de clientes ganadores de esa acción inaugural son Nati Oliveira, Francisco José Alonso, Elena Vigo, María del Carmen Romero y Paula Alonso, que registraron sus tickets de las compras que realizaron en Supermercado Mercamás, Deportes Hermida Dequip, Farmacia Cimadevila, Cosmos Tendas Multiprezos y Frutas Reyjosa, respectivamente, que ya pueden pasar por la sede de la patronal local a recoger sus premios, consistentes en un pack que incluye una agenda, un calendario, bolsa oficial e invitación para el parque infantil.

Desde la entidad convocante de dicha iniciativa recuerdan que los almanaques y las bolsas son los obsequios para los 500 primeros clientes que canjeen sus tickets de compra por rifas para participar en el sorteo presencial de tres premios de 1.000 euros en vales de compra cada uno. La ABE también recordó que el punto de información e intercambio de tickets por rifas estará operativo hoy y el viernes 19 en horario de once y media de la mañana a una y media de la tarde delante del mercado municipal.