Boiro

Destinan cerca de 24.912 euros a la la pavimentación y pintado de la Avenida Jesús Alonso, en Boiro

Las obras contemplan el fresado de la superficie de 1.205 metros cuadrados sobre la que se acometerá el asfaltado con mezcla bituminosa en caliente y la señalización de las marcas viarias

Chechu López
16/12/2025 05:15
Las obras en la boirense Avenida Jesús Alonso dieron comienzo con el fresado del anterior pavimento

El Ayuntamiento boirense acomete el pavimentado y mejora de la seguridad viaria en la Avenida Jesús Alonso con 24.912 euros de inversión con fondos propios. Las obras contemplan el fresado de la superficie de 1.205 metros cuadrados sobre la que se acometerá el asfaltado con mezcla bituminosa en caliente. La actuación se completará con el pintado de las marcas viarias y la señalización horizontal de las bandas reductoras de velocidad, cebreados y pasos de peatones.

