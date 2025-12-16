Cuatro personas resultan heridas en un accidente múltiple con seis vehículos implicados en la Autovía do Barbanza en Boiro

El accidente de tráfico múltiple se registró en la calzada de Padrón a Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del Kilómetro 28 en Boiro Chechu Río

Cuatro personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al Hospital do Barbanza como consecuencia de un accidente de tráfico múltiple, en el que se vieron implicados seis vehículos, en la calzada de Padrón a Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 28, a su paso por el lugar de Espiñeira, en la parroquia boirense de Santiago de Lampón.

El siniestro se produjo poco antes de las ocho y cuarto de esta mañana y fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que un un vehículo se salió de la vía e impactó contra la mediana de hormigón. Instantes después fueron varias personas las que alertaron de que, como consecuencia de ese primer accidente fueron otros vehículos los que colisionaron contra ese primer siniestrado. accidentado.

Así, de inmediato, los gestores de la sala de operaciones de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega activaron los recursos necesarios, informando a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela y a la Policía Local, así como al servicio municipal de Protección Civil.

Según explicaron los equipos desplazados hasta el lugar, finalmente fueron seis vehículos implicados y cuatro las personas que resultaron heridas, que fueron trasladadas al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza con diversas consideraciones clínicas.