Boiro Novo responsabiliza al Gobierno local de las facturas del consumo de agua infladas

El Gobierno indicó que no se pudo realizar la lectura real de contadores y se hizo estimada a la baja, lo que provocó que los recibos del último trimestre fuesen "inusualmente elevados" Chechu Río

Boiro Novo presentó para su debate y aprobación en el pleno municipal de este jueves (20.00 horas), a través de su representante en la corporación local, una moción para evitar que se repitan los casos de facturas de agua infladas, que suscitaron las quejas de afectados, de las que dio cuenta este periódico a principios de este mes. En su propuesta, se pide que se adopten medidas preventivas para que en caso de facturas que sean anormalmente elevadas se haga una comprobación previa antes del cobro y que, en cualquier caso, quienes estén afectados puedan acogerse a facilidades de pago "e non se lle cargue a factura de golpe no banco".

También solicita que se adopte un sistema que permita recibir, con anterioridad al cobro, preferentemente por medios digitales pero también físicos si se solicita, la factura del agua "para que a veciñanza poida corroborar antes do cobro se as cantidades pagadas son as correctas". Y especifica que tanto en esa factura electrónica como en los extractos que se remitan al banco deberá aparecer de forma clara si la lectura es real o estimada.

Boiro Novo también demanda que en el procedimiento para realizar la lectura y facturación de ese suministro se tenga en cuenta en los casos en los que el lector del contador no pueda acceder al mismo para su lectura "deberá deixar un aviso de 'imposible a lectura', indicando un número de teléfono e un enderezo web a través do cal o usuario pode enviar a lectura do seu contador, así como a data límite para facelo". Y añade que en ese aviso se especificará la información que el usuario debe proporcionar para enviar la lectura. Asimismo, se deberá incluir esa dirección web en las facturas con lecturas estimadas para que sus titulares puedan enviar las lecturas reales y no se acumulen las mismas como sucedió en el último año.

Doble y triple

Dicha formación política considera al Gobierno local como el principal responsable de lo ocurrido por “o encadeamento de consumos mínimos estimados do terceiro trimestre, que chegaron as persoas titulares do subministro estas últimas semanas. Unhas facturas que en moitos casos dobraban ou triplicaban os importes habituais de varios fogares”. Y afirma que esto no habría sucedido o, al menos, tendría un impacto menor con “protocolos apropiados” y con un “goberno previsor”.

Boiro Novo critica la pasividad del Gobierno local, al considerar que “debera xa ter tomado medidas con urxencia para evitar, primeiro, que se volva a repetir unha situación como a sucedida e, segundo, paliar na medida do posible este golpe económico aos petos da veciñanza”. Y dice que resulta preocupante “a falta de iniciativa do Goberno, que o único que fixo neste tempo foi botar balóns fóra e pouco menos que responsabilizou á veciñanza e traballadores desta situación inédita ata este mandato”.