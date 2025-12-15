La asistencia de más de 400 personas convirtió a la XXI Exposición da Camelia Sansaqua en Boiro en su edición más exitosa

El público destacó la "moi boa cantidade" de flores que se exhibieron este fin de semana en el local multiusos del mercado municipal boirense Chechu Río

El regreso de la Exposición da Camelia Sansaqua e Outras en su 21ª edición al local multiusos del mercado municipal de Boiro, con 50 metros cuadrados de flor de 33 expositores de Galicia, Asturias y el norte de Portugal, le sentó muy bien a la afluencia de público, después de un par de años celebrándose en el Pazo de Goiáns, en los que se resintió la afluencia de gente. En esta ocasión fueron más de 400 visitas las que recibió en la tarde del sábado y durante la jornada de ayer, con apertura tanto en horario matinal como vespertino.

De hecho, Ana Isabel Calo, de la finca 'A Casa das Camelias' de Boir0, indicó que se cambió el lugar de celebración para tratar de atraer a más visitantes, y se consiguió. Ese logro fue resultado de evitar que la gente tenga que desplazarse, algo que disuadió a muchos de acudir a visitar la muestra en las dos ediciones pasadas. En este sentido, subrayó que el hecho de celebrarse en el casco urbano y en un entorno como el del local multiusos del mercado municipal supone un atractivo. E, igualmente, dijo que el público que visitó la exposición de este año destacó que había "moi boa cantidade" de flores, a pesar de las lluvias de las últimas semanas.

A ello también contribuyó la programación paralela de actividades ofrecida, con ocurrió ayer con una exhibición de las palilleras ‘Revolteir@s’, el espectáculo ‘C@nto contigo’ de Paco Nogueiras, la muestra ‘Pintando y disfrutando entre camelias’ de Rosa Crespo y los puestos de artesanía, entre los que tuvo una gran aceptación el de los bizcochos con forma de flor y con esencia de pétalos de camelia procedentes de la localidad lusa de Celorico de Bastos y que, por su sabor, su cualidad de esponjosos y ser muy digestivos, gustaron especialmente a los niños, muchos de los cuales iban acompañados de sus abuelos.