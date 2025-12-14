Reclaman en Boiro la instalación de casetas-refugio adecuadas para las colonias de gatos callejeros

Piqueras sostiene que las estructuras improvisadas por voluntarios, que llevan años haciendo el trabajo que le corresponde al Ayuntamiento, permite que los gatos se protejan del frío y lluvia Chechu Río

Unión de Ciudadanos Independientes de Boiro solicita la puesta en marcha de un plan integral de protección felina que incluya la instalación de casetas-refugio seguras y dignas en todas las zonas donde haya colonias de gatos, empezando por el parking de la Praza da Mancomunidade, “donde los gatos dependen de estructuras improvisadas que crearon voluntarios, que llevan años haciendo el trabajo que le corresponde al Ayuntamiento, para que se protejan del frío y lluvia”.

Su coordinador local, Miguel Piqueras, recuerda que esas colonias forman parte del entorno urbano y su gestión, protección y control “es obligación municipal” y que, pese a ello, la falta de infraestructuras y medidas de bienestar animal se da en numerosos puntos del municipio. Dicha formación cree que la edila de Medio Ambiente “debe asumir su responsabilidad y actuar con urgencia”, pues dice que el estado actual de las colonias evidencia “una falta de planificación y de respuesta municipal”.

Por ello, Piqueras solicita la puesta en marcha de un plan integral de protección felina que incluya la instalación de casetas–refugio en todos los puntos donde exista una colonia registrada, el mantenimiento periódico de estas estructuras, el apoyo efectivo al método CER (Captura–Esterilización–Retorno) y una coordinación real con los voluntarios que cuidan de los animales.

Desde UCIN Boiro también se pide al Ayuntamiento que entregue los carnés oficiales a las personas alimentadoras, pues sostiene que se trata de un documento "imprescindible" para identificarse ante las autoridades y evitar sanciones mientras desempeñan su labor. Y, por último, indica que el bienestar de los animales y una convivencia respetuosa en el municipio "seguirán siendo nuestras prioridades y continuaremos reclamando soluciones y vigilando el cumplimiento de las obligaciones municipales”, concluyó el coordinador local.