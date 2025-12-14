Una plantación internacional de camelia sansaqua en la finca del Pazo de Goiáns sirvió de apertura de una nueva exposición de esa flor en Boiro

José Sousa, Susi Fernández, José Ramón Romero y María Outeiral participaron en la plantación de una camelia sansaqua de la especia 'Crimson King en la finca del Pazo de Goiáns Chechu Río

La finca del Pazo de Goiáns albergó pasadas las cinco de la tarde de ayer el acto de apertura de la XXI Exposición da Camelia Sansaqua e Outras con la plantación de un ejemplar de la especie ‘Crimson King’ por parte de José Sousa, consejero de Turismo de Celorico de Basto, localidad del norte de Portugal, y Susi Fernández, teniente de alcalde del municipio asturiano de Luarca, junto al alcalde y la edila de Cultura boirenses. José Ramón Romero y María Outeiral.

Seguidamente, la comitiva se trasladó al local multiusos del mercado municipal, donde estaba ya montada la muestra de ese tipo de flor con la implicación de alrededor de una treintena de expositores de Galicia, Asturias y Portugal, para proceder a su inauguración oficial. Romero manifestó que esta cita con la camelia "está máis que consolidada no noso municipio y dijo la asistencia de camelistas gallegos y de la comunidad y país vecinos "é para nós unha honra”. Además de los referidos representantes de los municipios asturiano y luso se sumó la alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira.

La exposición continuará en la jornada de hoy, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, cuando habrá una exhibición de la agrupación de palilleras 'Revolteir@s', que estarán en el citado local multiusos de 11.30 a 13.30 horas; y en horario vespertino se desarrollará el espectáculo “C@nto contigo” de Paco Nogueiras dirigido al público familiar. Igualmente, tal y como ya sucedió ayer, se podrá visitar la muestra “Pintando y disfrutando entre camelias” de Rosa Crespo, además de los puestos 'Artesanía Mosaico' de Caços de Portugal, 'Orfebrería Hedra' de Vilaboa y 'Flor de Camelia-Licores de Camelia' de Portugal.

Durante la tarde de ayer hubo un goteo continuo de visitas a la exposición de camelia sansaqua en el local multiusos del mercado municipal Chechu Río