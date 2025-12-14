Herida una conductora al salirse su coche de la vía e impactar contra otro vehículo aparcado en la Avenida de Barraña, en Boiro

El siniestro se debió a una salida de un Ford Focus y posterior impacto contra un Range Rover aparcado en la Avenida de Barraña, en Boiro Chechu Río

Una joven conductora resultó herida, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a la una menos veinte de esta tarde en la Avenida de Barraña, cerca de la s denominadas 'Casas Baratas' y poco antes de llegar al campo de fútbol, en Boiro. Al parecer, el siniestro consistió en una salida de vía por el margen derecho de un Ford Focus, que acabó impactando contra un Range Rover que se encontraba aparcado. Hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con base en el lugar de O Saltiño, que le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que trasladó hasta el centro de salud de la localidad para que la examinasen y posteriormente le dieron el alta y regresó al lugar del suceso.

Un particular contactó a las 12.41 horas con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y especificó que ya estaba el personal técnico de emergencias sanitarias del 061 prestándole asistencia a la víctima. Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, aunque no había atrapados y la conductora estaba liberada y accesible; al servicio municipal de Protección Civil y a la Guardia Civil, movilizándose hasta el lugar una patrulla del cuartel boirense y otra del destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.