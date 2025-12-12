Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Rehabilitada una antigua casa de los maestros de Praia Xardín para su uso como vivienda de emergencia social

Las obras, por 74.189 euros, incluyeron mejora de eficiencia energética, impermeabilización y renovación de carpinterías, pavimentos, fontanería y saneamiento, y se dotó de mobiliario con 17.600 euros

Chechu López
12/12/2025 06:00
Formoso y Romero visitaron ayer la vivienda que permitirá dar respuesta a situaciones de emergencia social, ofreciendo una solución habitacional temporal digna a quienes lo necesiten
Formoso y Romero visitaron ayer la vivienda que permitirá dar respuesta a situaciones de emergencia social, ofreciendo una solución habitacional temporal digna a quienes lo necesiten
Chechu Río
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Ayuntamiento boirense remató la rehabilitación de una de las antiguas viviendas de los maestros -director- del colegio ‘Praia Xardín’, de medio siglo de antigüedad -fue edificada en 1974- y que estaba en desuso, para destinarla a emergencia social. Es una vivienda unifamiliar de planta baja de 104 metros cuadrados distribuidos en salón-comedor, cocina con lavadero, pasillo, baño y tres dormitorios.

Las obras, que supusieron una inversión de 74.189 euros de fondos propios, consistieron en la mejora de eficiencia energética, impermeabilización y confort interior, renovación de carpinterías, pavimentos e instalaciones de fontanería y saneamiento y el acabado final interior y exterior. En una segunda fase se equipó con mobiliario gracias a una aportación de 17.600 euros del POS+Social de la Diputación de A Coruña, "o que permite que o inmoble estea xa preparado para o seu uso inmediato", indicaron desde la institución provincial

Pese a ello, ahora resta que se elabore por parte del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento boirense el correspondiente reglamento de uso, que se apruebe por el pleno municipal. Desde el Gobierno local se prevé que, una vez que se supere ese trámite, pueda entrar en uso en el primer trimestre de 2026. 

Necesidad

El alcalde, José Ramón Romero, declaró que esta nueva vivienda municipal de emergencia social responde a "unha necesidade que tiñamos en Boiro para casos moi concretos. É un lugar céntrico que nos vai permitir dar ese servizo social que tanto necesitabamos”. El primer edil expresó su agradecimiento a la Diputación coruñesa “polo investimento, xa que unha parte foi sufragada grazas ao POS+Social que é extraordinario”.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que recordó que Boiro recibió este año 2.080.019 euros del Plan Único, e los que 111.318 euros corresponden al POS+Social, definió el ámbito social como uno de los pilares básicos de su institución. "Levamos a cabo da mellor maneira posible todo aquilo que ten que ver coa protección social das persoas que están desfavorecidas social e economicamente nun momento determinado”, manifestó Formoso, quien agradeció que “o Concello de Boiro destine os fondos, precisamente, a dar cobertura a aqueles que máis o necesitan”.

González Formoso explicó que, en este caso, invirtieron en la rehabilitación de una "antiga casa dos mestres que estaba en desuso e que agora vai ter un uso social xa non só para Boiro, senón para toda a comarca”. Además, reivindicó “as nosas políticas de apoio social, que nos permiten contratar máis de 300 profesionais ao ano para apoiar aos concellos na protección social, destinar 400.000 horas ao Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ou crear un novo modelo de residencias de maiores completamente distinto aoa actual, van continuar intensificándose. Despois de investir un 178 % máis no orzamento en Protección Social queda claro que, sen dúbida, é a nosa prioridade”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Cañón y Suárez durante el cruce de intervenciones, ayer

“Son cousas de nenos pequenos”: El bipartito zanja la crítica por la protección de datos
Beni Yáñez
David Conde está gozando de continuidad en Cambados y es uno de los porteros que menos encaja en Tercera

David Conde: “Es un partido más, como otro cualquiera”
Redacción
Decenas de personas se volvieron a concentrar ayer al mediodía delante del ambulatorio de Ribeira para demandar la cobertura de las plazas de médicos que se necesitan

El BNG de Ribeira urge medidas inmediatas para solucionar la "situación crítica" en los centros de salud de Santa Uxía y Aguiño
Chechu López
El ideal gallego

El presunto autor de la agresión del Albariño fue condenado un mes antes a cárcel por un delito de lesiones
A. Louro