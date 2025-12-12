La Consellería do Mar pone a la empresa familiar Ángelmar como ejemplo de la fortaleza de la cadena mar-industria en Galicia

Cándido Rial, visitó esta mañana la sede de Ángelmar, ubicada en el lugar de Triñáns, en la parroquia boirense de Abanqueiro

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, visitó esta mañana la sede de Ángelmar, ubicada en el lugar de Triñáns, en la parroquia boirense de Abanqueiro, en el marco de la rueda de contactos que está realizando con la cadena mar-industria, y en la que le acompañó su gerente, Ángel Mariño García. Desde dicho departamento autonómico destacaron que se trata de una empresa familiar que constituye “un bo exemplo da fortaleza do sector mar-industria en Galicia, nas súas actividades na depuración, centro de expedición e cetarea”.