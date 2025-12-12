Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

El Ayuntamiento de Boiro aprobó su Oferta Pública de Emprego de este año con la convocatoria de nueve plazas de personal

El Gobierno reconoce que tiene pendientes de convocar los procesos selectivos de las OPE de 2023 y 2024 y anuncia que empezará a publicarlas en 2026 para la cobertura paulatina de las plazas vacantes

Chechu López
12/12/2025 14:45
El Ayuntamiento de Boiro aprobó su OPE de este año y anuncia que a partir de 2026 empezará a convocar las que están pendientes de 2023 y 2024
El Ayuntamiento de Boiro aprobó su OPE de este año y anuncia que a partir de 2026 empezará a convocar las que están pendientes de 2023 y 2024
El Ayuntamiento boirense aprobó su Oferta Pública de Emprego (OPE) correspondiente al presente año, al que le quedan poco más de 15 días para rematar, mediante la que se convocarán un total de nueve plazas, de las que cinco son de personal funcionario y las cuatro restantes de personal laboral.

Entre las primeras, que van a ser convocadas, figura una de director-abogado del Centro de Información á Muller (CIM) para un técnico superior A1, un técnico de patrimonio de la subescala técnica A2, dos administrativos C1 y un operario de fontanería. En cuanto al personal laboral, se van a convocar una plaza de conserje, otra de oficial de emergencias, una de oficial fontanero y una de auxiliar de policía.

Además, desde el Gobierno local reconoce que están pendientes de convocarse los procesos selectivos correspondientes a las OPE de 2023 y 2024, que anuncia que comenzarán a publicarse de cara a principios del año 2026 para la “cobertura paulatina” de las plazas vacantes.

