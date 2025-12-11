Rehabilitada una antigua casa de los maestros de Praia Xardín para su uso como vivienda de emergencia social
Las obras, por 74.189 euros, incluyeron mejora de eficiencia energética, impermeabilización y renovación de carpinterías, pavimentos, fontanería y saneamiento, y se dotó de mobiliario con 17.600 euros
El Ayuntamiento boirense remató la rehabilitación de una de las antiguas viviendas de los maestros -director- del colegio ‘Praia Xardín’, de medio siglo de antigüedad -fue edificada en 1974- y que estaba en desuso, para destinarla a emergencia social. Es una vivienda unifamiliar de planta baja de 104 metros cuadrados distribuidos en salón-comedor, cocina con lavadero, pasillo, baño y tres dormitorios.
Las obras, que supusieron una inversión de 74.189 euros de fondos propios, consistieron en la mejora de eficiencia energética, impermeabilización y confort interior, renovación de carpinterías, pavimentos e instalaciones de fontanería y saneamiento y el acabado final interior y exterior. En una segunda fase se equipó con mobiliario gracias a una aportación de 17.600 euros del POS+Social de la Diputación de A Coruña, "o que permite que o inmoble estea xa preparado para o seu uso inmediato", indicaron desde la institución provincial
Pese a ello, ahora resta que se elabore por parte del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento boirense el correspondiente reglamento de uso, que se apruebe por el pleno municipal. Desde el Gobierno local se prevé que, una vez que se supere ese trámite, pueda entrar en uso en el primer trimestre de 2026.
Necesidad
El alcalde, José Ramón Romero, declaró que esta nueva vivienda municipal de emergencia social responde a "unha necesidade que tiñamos en Boiro para casos moi concretos. É un lugar céntrico que nos vai permitir dar ese servizo social que tanto necesitabamos”. El primer edil expresó su agradecimiento a la Diputación coruñesa “polo investimento, xa que unha parte foi sufragada grazas ao POS+Social que é extraordinario”.
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que recordó que Boiro recibió este año 2.080.019 euros del Plan Único, e los que 111.318 euros corresponden al POS+Social, definió el ámbito social como uno de los pilares básicos de su institución. "Levamos a cabo da mellor maneira posible todo aquilo que ten que ver coa protección social das persoas que están desfavorecidas social e economicamente nun momento determinado”, manifestó Formoso, quien agradeció que “o Concello de Boiro destine os fondos, precisamente, a dar cobertura a aqueles que máis o necesitan”.
González Formoso explicó que, en este caso, invirtieron en la rehabilitación de una "antiga casa dos mestres que estaba en desuso e que agora vai ter un uso social xa non só para Boiro, senón para toda a comarca”. Además, reivindicó “as nosas políticas de apoio social, que nos permiten contratar máis de 300 profesionais ao ano para apoiar aos concellos na protección social, destinar 400.000 horas ao Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ou crear un novo modelo de residencias de maiores completamente distinto aoa actual, van continuar intensificándose. Despois de investir un 178 % máis no orzamento en Protección Social queda claro que, sen dúbida, é a nosa prioridade”.