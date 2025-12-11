El presidente de Portos justifica en el Parlamento la ampliación de la concesión a Jealsa en sus 15.000 empleos como garantía del interés estratégico

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, compareció esta mañana en la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo del Parlamento Cedida

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, compareció esta mañana en la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo para informar sobre la prórroga excepcional otorgada por su departamento a la empresa boirense Jealsa Foods en base a su “interese estratéxico”, tal y como se dio a conocer el pasado martes tras la celebración del Consello da Xunta. Álvarez Vidal subrayó los datos de creación de empleo del do grupo empresarial conservero, concretamente 3.000 puestos directos y 12.000 indirectos, “como garantía do carácter estratéxico da concesión”.

El presidente recordó que Portos de Galicia autorizó el pasado 27 de noviembro la prórroga excepcional de la concesión a Jealsa Foods, SAU, para industria conservera y actividades complementarias en el puerto de O Bodión, ampliando su plazo de vigencia hasta el máximo permitido por la lei 6/2017 de Portos de Galicia, pasando de 50 a 75 años, con lo que la nueva fecha de extinción quedó fijada en el 3 de junio de 2067.

Tal y como se informó hace dos días, la ampliación de la concesión autorizada por Portos de Galicia responde a una solicitud del grupo empresarial en el marco de la modificación legal de la Lei de Portos de Galicia, que entró en vigor el 1 de enero de este año y que permite el tope máximo del plazo de vigencia de las concesiones hasta 75 años, “sempre que esta ampliación se acompañe dun investimento proporcionado”, señalaron desde el ente portuario, desde donde se agregó que “acompasouse a normativa autonómica coa estatal para evitar que a autonómica fose máis restritiva”.

Primera otorgada

José Antonio Álvarez recordó también que la ampliación de la concesión a Jealsa Foods SAU es la primera que se otorga en esos términos y em base a la justificación por parte de la compañía boirense de los requisitos legales preceptivos: “o interese estratéxico da concesión e o investimento proporcional ao incremento de prazo”. Por lo que respecta al primero, la declaración de la concesión como estratégica, de especial relevancia para la actividad portuaria se basa en los datos de empleo del grupo empresarial que, además de generar 15.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, “ten unha porcentaxe de emprego feminino do 72 % e xustifica un enfoque inclusivo cara ás persoas con discapacidade integrando a 34 no seu cadro de persoal”.

Por lo que respecta a la inversión prevista, que según la ley debe superar los 500.000 euros, Jealsa Foods renovará la cubierta de la nave principal para eficiencia energética y construirá una nueva nave, lo que supondrá una aportación total de 3,2 millones de euros. Asimismo, tiene prevista la reconstrucción de una nave industrial incendiada años atrás con una inversión prevista de 4,8 millones de euros, por lo que propone una inversión total de 8 millones de euros en O Barbanza en los próximos años.

Por último, Álvarez Vidal destacó en el Parlamento que con la ampliación del plazo de la concesión a esta industria estratégica, Portos de Galicia aporta “unha maior seguridade xurídica e crea as condicións para incentivar o investimento no porto de Bodión”, y agregó que, así, le permite “manter a actividade de Jealsa no Barbanza, evitando a deslocalización, mantendo postos de traballo e facilitando a creación de novos empregos”, concluyó.