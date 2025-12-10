Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Boiro ensalzará este fin de semana la camelia sansanqua con 51 metros de flor de 33 expositores

El programa de actividades arrancará el sábado con la plantación de un ejemplar de esa especie en la finca del Pazo de Goiáns, y luego se inaugurará la exposición en el local multiusos del mercado

Chechu López
10/12/2025 06:55
La exposición de camelia sansaqua y otra regresará al local multiusos del mercado municipal de Boiro
La exposición de camelia sansaqua y otra regresará al local multiusos del mercado municipal de Boiro
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La localidad de Boiro celebra los días 13 y 14 de diciembre la XXI Exposición da Camelia Sasanqua e Outras, que volverá a tener su sede en el local multiusos de su mercado municipal, y en la que está prevista la participación de un total de 33 expositores de Galicia, Asturias y Portugal, que completarán un total de 51 metros de flor con diversas variedades de camelia sasanqua. De todas maneras, el programa de actividades se iniciará a las cinco de la tarde del sábado con la plantación de un ejemplar de camelia sasanqua en la finca del Pazo de Goiáns, y seguidamente se trasladará la acción al referido inmueble del centro urbano, donde media hora después tendrá lugar el acto inaugural con la participación de la Escola de Música de Boiro.

Esta muestra estará abierta en su primer jornada hasta las ocho de la tarde, mientras que al día siguiente abrirá entre las once de la mañana y las dos de la tarde y en horario vespertino se podrá visitar de 17.00 a 20.00 horas. Además, el domingo se contará con una exhibición de la agrupación de palilleras Revolteiras entre las once y media de la lamañana y la una y media de la tarde, mientras que a las cinco y media de la tarde y destinado a un público familiar, tendrá lugar el espectáculo 'C@nto contigo' de Paco Nogueiras. Y durante todo el fin de semana habrá se podrán ver la exposición 'Pintando y disfrutando entre camelias' de Rosa Crespo y puestos de artesanía como 'Artesanía Mosaico' de Caços de Portugal, 'Orfebrería Hedra' de Vilaboa y 'Flor de Camelia. Licores de Camelia' de Portugal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Sobrido celebra uno de sus goles en el Salvador Otero

“Tenemos que aprovechar esta buena racha”, señala Sobrido
María Caldas
El ideal gallego

Proponen a Xestur para el estudio previo a la ampliación de O Pousadoiro
Olalla Bouza
Las ruinas y finca de Parga, una de las más importantes últimas adquisiciones

Meis actualiza su inventario de bienes con un valor que supera los 17 millones de euros
b. y. o salnés
El patrón mayor, Alejandro Pérez, durante la visita a la lonja del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda

La facturación en la lonja de Cambados sigue al alza y sube un 46% en la primera semana de diciembre
A. Louro