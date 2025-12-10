Boiro ensalzará este fin de semana la camelia sansanqua con 51 metros de flor de 33 expositores

La exposición de camelia sansaqua y otra regresará al local multiusos del mercado municipal de Boiro Chechu Río

La localidad de Boiro celebra los días 13 y 14 de diciembre la XXI Exposición da Camelia Sasanqua e Outras, que volverá a tener su sede en el local multiusos de su mercado municipal, y en la que está prevista la participación de un total de 33 expositores de Galicia, Asturias y Portugal, que completarán un total de 51 metros de flor con diversas variedades de camelia sasanqua. De todas maneras, el programa de actividades se iniciará a las cinco de la tarde del sábado con la plantación de un ejemplar de camelia sasanqua en la finca del Pazo de Goiáns, y seguidamente se trasladará la acción al referido inmueble del centro urbano, donde media hora después tendrá lugar el acto inaugural con la participación de la Escola de Música de Boiro.

Esta muestra estará abierta en su primer jornada hasta las ocho de la tarde, mientras que al día siguiente abrirá entre las once de la mañana y las dos de la tarde y en horario vespertino se podrá visitar de 17.00 a 20.00 horas. Además, el domingo se contará con una exhibición de la agrupación de palilleras Revolteiras entre las once y media de la lamañana y la una y media de la tarde, mientras que a las cinco y media de la tarde y destinado a un público familiar, tendrá lugar el espectáculo 'C@nto contigo' de Paco Nogueiras. Y durante todo el fin de semana habrá se podrán ver la exposición 'Pintando y disfrutando entre camelias' de Rosa Crespo y puestos de artesanía como 'Artesanía Mosaico' de Caços de Portugal, 'Orfebrería Hedra' de Vilaboa y 'Flor de Camelia. Licores de Camelia' de Portugal.