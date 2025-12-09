Jealsa Foods permanecerá hasta 2067 en Boiro al concederle la Xunta de Galicia una prórroga excepcional de su autorización por su interés estratégico

La empresa conservera Jealsa permanecerá hasta junio de 2067 en el lugar de O Bodión al ampliarle Portos de Galicia la concesión que ya tenía EC

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, autorizó una prórroga excepcional de la concesión que tiene en vigor la conservera Jealsa Foods en el puerto de O Bodión, en el lugar boirense de Abanqueiro, en base a su interés estratégico para la actividad portuaria y la economía de la comarca. Tal y como constató esta mañana el Consello da Xunta, la modificación de la concesión autorizada amplía su plazo de vigencia hasta los 75 años, el máximo legal permitido, y hará que esa industria se mantenga en ese lugar hasta el año 2067.

Esta ampliación, que es la primera que se concede en esos términos, hace que quede fijada como nueva fecha de extinción el 3 de junio de 2067, y “outórgase en base á xustificación por parte da empresa dos requisitos legais preceptivos: o interese estratéxico da concesión e o investimento proporcional ao incremento de prazo”. Por lo que respecta al primero, la declaración de la concesión como estratégica, de especial relevancia para la actividad portuaria se basa en los datos de empleo del grupo empresarial: “Jealsa Foods xera na súa sede e centros de traballo no Barbanza un total de 3.000 empregos directos, cun incremento interanual do 11%, e preto de 12.000 indirectos. Ademais, ten unha porcentaxe de emprego feminino do 72% e xustifica un enfoque inclusivo cara ás persoas con discapacidade integrando a 34 no seu cadro de persoal”.

Por lo que respecta a la inversión prevista, que según la lay debe superar los 500.000 euros, Jealsa Foods renovará la cubierta de la nave principal para eficiencia energética y construirá una nueva nave, lo que supondrá una aportación total de 3,2 millones de euros. Asimismo, tiene prevista la reconstrucción de una nave industrial incendiada años atrás con una inversión prevista de 4,8 millones de euros, por lo que propone una inversión total en O Barbanza para los próximos años de 8 millones de euros.

“Coa ampliación do prazo da concesión a esta industria estratéxica, Portos de Galicia aporta unha maior seguridade xurídica e crea as condicións para incentivar o investimento no porto de Bodión. Así permite manter a actividade de Jealsa no Barbanza, evitando a deslocalización, mantendo postos de traballo e facilitando a creación de novos empregos”, indicaron desde la Xunta de Galicia.