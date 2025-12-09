Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Jealsa Foods permanecerá hasta 2067 en Boiro al concederle la Xunta de Galicia una prórroga excepcional de su autorización por su interés estratégico

Portos declaró de especial relevancia su actividad en base a la generación de 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos, y porque realizará inversiones en sus instalaciones de 8 millones de euros

Chechu López
09/12/2025 16:55
La empresa conservera Jealsa permanecerá hasta junio de 2067 en el lugar de O Bodión al ampliarle Portos de Galicia la concesión que ya tenía
La empresa conservera Jealsa permanecerá hasta junio de 2067 en el lugar de O Bodión al ampliarle Portos de Galicia la concesión que ya tenía
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, autorizó una prórroga excepcional de la concesión que tiene en vigor la conservera Jealsa Foods en el puerto de O Bodión, en el lugar boirense de Abanqueiro, en base a su interés estratégico para la actividad portuaria y la economía de la comarca. Tal y como constató esta mañana el  Consello da Xunta, la modificación de la concesión autorizada amplía su plazo de vigencia hasta los 75 años, el máximo legal permitido, y hará que esa industria se mantenga en ese lugar hasta el año 2067. 

Esta ampliación, que es la primera que se concede en esos términos, hace que quede fijada como nueva fecha de extinción el 3 de junio de 2067, y “outórgase en base á xustificación por parte da empresa dos requisitos legais preceptivos: o interese estratéxico da concesión e o investimento proporcional ao incremento de prazo”. Por lo que respecta al primero, la declaración de la concesión como estratégica, de especial relevancia para la actividad portuaria se basa en los datos de empleo del grupo empresarial: “Jealsa Foods xera na súa sede e centros de traballo no Barbanza un total de 3.000 empregos directos, cun incremento interanual do 11%, e preto de 12.000 indirectos. Ademais, ten unha porcentaxe de emprego feminino do 72% e xustifica un enfoque inclusivo cara ás persoas con discapacidade integrando a 34 no seu cadro de persoal”.

Por lo que respecta a la inversión prevista, que según la lay debe superar los 500.000 euros, Jealsa Foods renovará la cubierta de la nave principal para eficiencia energética y construirá una nueva nave, lo que supondrá una aportación total de 3,2 millones de euros. Asimismo, tiene prevista la reconstrucción de una nave industrial incendiada años atrás con una inversión prevista de 4,8 millones de euros, por lo que propone una inversión total en O Barbanza para los próximos años de 8 millones de euros. 

“Coa ampliación do prazo da concesión a esta industria estratéxica, Portos de Galicia aporta unha maior seguridade xurídica e crea as condicións para incentivar o investimento no porto de Bodión. Así permite manter a actividade de Jealsa no Barbanza, evitando a deslocalización, mantendo postos de traballo e facilitando a creación de novos empregos”, indicaron desde la Xunta de Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Visita a una de las vías en la que se acometerán trabajos

Catoira inicia los asfaltados de las pistas de As Penas, Fabeira, Corredoira y O Paso
Sandra Rey
Parte de los nuevos dispositivos

La biblioteca de Cordeiro, en Valga, cuenta con nuevos equipos informáticos y audiovisuales
Sandra Rey
Imagen de archivo de un tramo de la carretera

Valga incorporará una nueva senda en la vía de servicio anexa a la pista autonómica PO-548
Sandra Rey
Imagen de una edición anterior de la iniciativa

Caldas pone en marcha una nueva edición de su campaña solidaria ‘Únete e Comparte’
Sandra Rey