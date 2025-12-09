El Ayuntamiento de Boiro y la ABE aúnan esfuerzos para ofrecer iniciativas con las que atraer al público en esta Navidad

Paola García, Daniel García y María Outeiral participaron en la presentación de las acciones que programaron sus entidades para esta Navidad en Boiro

El Ayuntamiento de Boiro y la Asociación Boirense de Empresas aúnan esfuerzos para llevar a cabo lo que denominan como una “gran proposta lúdica” para esta Navidad, que está pensada para los más pequeños y para incentivar las compras. Por su parte, la concejala de Cultuira, María Outeiral, desveló la programación que desde su departamento municipal se diseñó para estar fechas y en la que se conjugan espectáculos teatrales y propostas de las entidades culturales de la localidad. Este viernes, 12 de diciembre arrancan las propuestas con el espectáculo ‘Chegar e encher’ de Inventi Teatro en el centro social de Abanqueiro, la muestra de la Camelia Sansaqua y otras especies que será los días 13 y 14 de este mes, un espectáculo de Paco Nogueiras el domingo 14 (17.30 horas) en el local multiusos del mercado municipal, y los festivales de la Asociación Cultural de Abanqueiro y Xilbarbeira.

El sábado 20 de diciembre se ofrecerá un espectáculo infantil de magia con Dani García en el mismo escenario y el día será el Festival de Nadal de Cen Pliés. Para el viernes 26 se programó un espectáculo infantil de Charo Pita; mientras que al día siguiente será el de Luis Vallecillo y el domingo 28 será el Festival de Nadal de Aroña. El lunes 29 habrá en la Praza de Galicia un espectáculo familiar de Fredi y la jornada siguiente tendrá lugar un concierto de Versionettes. La programación continuará en enero de 2026 con la visita el domingo 4 de las Raíñas Magas por las parroquias y la tradicional Cabalgata de Reyes en la tarde del 5 de enero.

Por su parte, la Asociación Boirense de Empresas (ABE) pondrá en marcha desde mañana y hasta el 3 de enero su campaña 'Boiro, corazón do Nadal', que contempla un programa dirigido a dinamizar el comercio de proximidad, atraer público a la localidad y oferta propuestas culturales, lúdicas y familiares para todas las edades. Pero, el tradicional sorteo navideño de 3.000 euros en vales de compra volverá a ser el gran atractivo de esta acción comercial.

Tickets por rifas

Su presidente, Daniel García indicó que los clientes que compren en los negocios asociados podrán canjear sus tickets por rifas, a razón de una por cada 10 euros de compra con un máximo de cinco, en los puntos habilitados y que estarán el 16 y 19 de diciembre, de 11.30 a 13.30 horas, delante de la plaza de abastos, el 22 y 23 de este mes y 2 y 3 de enero, de 16.30 a 20.30, en el polideportivo de A Cachada. Entre todos los participantes se sortearán el 3 de enero, a las nueve de la noche y en el polideportivo de A Cachada, de manera presencial, tres premios de 1.000 euros en vales de compra, cada uno. Además, el medio millar de primeros clientes que canjeen tickets por rifas recibirán un regalo directo, que será de un calendario de pared para los 200 primeros y una bolsa de Navidad exclusiva de la campaña para los 300 siguientes.

Otro de los atractivos que será novedad en esta campaña consistirá en un parque infantil, que estará activo los días 22 y 23 de diciembre y el 2 y 3 de enero, de cuatro y media a ocho y media de la tarde, en el polideportivo de A Cachada, y contará con zona de hinchables; música y photocall; zona infantil de juegos; talleres infantiles en colaboración con Agadea, Amicos y Cruz Roja Boiro; buzón real y sorteo de tres fiestas de cumpleaños valoradas en 100 euros cada una entre as cartas entregadas, recepción el día 23 de Papá Noel a los niños y que podrán hacerse una foto con él y recibirán un cono de chucherías gratuitas y degustación de palomitas, chocolatada y dulces. El acceso al recinto será libre y gratuito, aunque para disfrutar de los hinchables y degustaciones será preciso presentar invitación, de cuya distribución se encargarán los negocios asociados.

Como cada año, esta iniciativa arranca haciendo hincapié en los aguinaldos empresariales, que desde la patronal definen como una "ferramenta que permite ás empresas agasallar ao seu persoal con Bonos ABE, válidos para mercar en máis de 200 negocios locais" y añaden que es una "opción que reforza o consumo no comercio local e que, ademais, ofrece total flexibilidade para os traballadores, que poden usar os bonos durante todo o ano como unha tarxeta agasallo". Igualmente, subrayan que cada vez son más empresas de la zona que optan por esta alternativa, contribuyendo a fortalecer el tejido económico local y generando un impacto directo en los negocios asociados.

Agendas y calendarios

Entre las primeras acciones de la campaña, la ABE inicia el reparto de las tradicionales agendas y del calendario de pared que es una de las novedades y que está ilustrado por Andrés Camilo Noal, alumno del taller de pintura de la artista y empresaria asociada Paola García Paz. En este sentido, desde dicho colectivo empresarial tratan de poner en valor la creatividad local, "destacando a sua calidade e talento, convertendo esta peza nun elemento único. Xunto a isto, os negocios recibirán tamén a bolsa especial da campaña. Y entre la actividades especiales que se desarrollarán en los comercios y las calles destacan las visitas del Elfo y del Paje Real, que realizarán reparto de bolsas de golosinas y animarán las compras en los locales.

Además, durante toda la Navidad, la patronal boirense realizará sorteos continuados, tanto a través de su aplicación de fidelización como en las redes sociales. En el inicio de la misma, entre los registros de tickets de compra que se realicen desde mañana hasta el domingo, día 14 de diciembre, se sortearán cinco lotes de regalos que contienen una agenda, un calendario, una bolsa e invitaciones para el parque infantil. E indica que "os máis de 5.000 usuarios poderán seguir acumulando puntos coas súas compras en calquera negocio adherido, podendo trocar esas puntuacións polos agasallos do catálogo vixente durante toda a campaña de Nadal".