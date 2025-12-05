Mi cuenta

La ABE cifra en 1,62 millones las impresiones de una campaña de promoción de 112 negocios asociados en redes sociales durante siete meses

La patronal afirma que los ‘reels’ publicados lograron 606.000 impresiones en facebook y 20.400 interacciones y 17.830 clics hacia contenidos de compañías, y en instagram un millón de visualizaciones

05/12/2025
La ABE hace balance de sus actividades y en esta ocasión lo hace de una campaña integral de promoción de sus negocios asociados en redes sociales, ejecutada por la cooperativa Kracia, que desarrolló desde el 25 de marzo hasta el 31 de octubre, con la participación de 112 socios y la elaboración de 50 vídeos personalizados. Desde la patronal boirense dice que el alcance total de la misma, que sostiene que es una de las más ambiciosas y pioneras emprendidas hasta ahora y califica el resultado de "extraordinariamente positivo", ascendió a 1,62 millones de impresiones.

La patronal se detiene en destacar los ‘reels’ publicados, que en facebook alcanzaron 606.000 impresiones, más de 20.400 interacciones y 17.830 clics hacia los contenidos de las compañías; en instagram sumó más de un millón de visualizaciones, con varios vídeos superando los 20.000 alcances; y que los mejores ‘reels’ alcanzaron las 44.000 reproducciones en la primera y 35.000 en la segunda. Y dice que las redes sociales de la ABE suman 6.280 seguidores entre facebook e instagram.

