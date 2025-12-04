Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

La Policía Local de Boiro realiza en dos semanas un total de 46 identificaciones e interpone 8 sanciones en su campaña de control de mascotas

Los retos de esta acción pasaron por promover el uso de microchip, fomentar la recogida de excrementos y asegurar que las mascotas pasean con correa, lo que motivó el mayor número de infracciones

Chechu López
04/12/2025 05:40
Un agente municipal acompañó hace dos semanas al alcalde en la presentación de la campaña especial informativa y de vigilancia sobre la tenencia de mascotas y animales domésticos
Un agente municipal acompañó hace dos semanas al alcalde en la presentación de la campaña especial informativa y de vigilancia sobre la tenencia de mascotas y animales domésticos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Policía Local boirense desarrolló en las dos últimas semanas una campaña de especial vigilancia sobre la tenencia de mascotas que obtuvo como resultado 46 identificaciones y 8 sanciones, sobre todo por no llevar a los perros correctamente atados en zonas comunes. El Ayuntamiento, que trata de inculcar entre los vecinos la importancia de cuidar a las mascotas como indica la normativa, estando identificadas y respetando las normas de convivencia, indicó que este año se recogieron 49 gatos y 40 perros, debido a la imposibilidad de identificación de sus propietarios, de los que se dieron en adopción 34 y 28, respectivamente.

Desde el Ayuntamiento recordaron que el objetivo de esta campaña informativa y de vigilancia consistió en promover el uso obligatorio de microchip, fomentar la recogida de excrementos en espacios públicos y asegurar que las mascotas pasean con correa. Fuentes municipales volvieron a reiterar que Boiro cuenta con un censo de unos 2.500 perros, por lo que consideran "necesario" lograr un equilibrio para la convivencia, debido a que el no cuidado de los animales domésticos y su abandono se está convirtiendo en un problema creciente para las administraciones. Y añade que el Ayuntamiento boirense destina una media de 120.000 euros anuales para la gestión de animales. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La actuación musical de los usuarios del CODI

El CODI de Valga celebra el día de las personas con dispacidad con actividades reivindicativas
Fátima Pérez
Facu Moreyra durante el partido que enfrentó a Galicia con Andalucía

Facu Moreyra: “Tenemos que hacer de Barraña un fortín”
María Caldas
Arranca la campaña de comercio en Moraña

Moraña sortea 12 vales de 50 euros para gastar en el comercio local
Fátima Pérez
Imagen de archivo de una anterior limpieza de vía en la que participaron los bomberos del parque comarcal ribeirense

Alertan de un vertido de hidrocarburos en el vial que comunica las fuentes de Oleiros con la subida hacia A Curota y que era un riesgo para el tráfico
Chechu López