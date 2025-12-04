La Policía Local de Boiro realiza en dos semanas un total de 46 identificaciones e interpone 8 sanciones en su campaña de control de mascotas

Un agente municipal acompañó hace dos semanas al alcalde en la presentación de la campaña especial informativa y de vigilancia sobre la tenencia de mascotas y animales domésticos

La Policía Local boirense desarrolló en las dos últimas semanas una campaña de especial vigilancia sobre la tenencia de mascotas que obtuvo como resultado 46 identificaciones y 8 sanciones, sobre todo por no llevar a los perros correctamente atados en zonas comunes. El Ayuntamiento, que trata de inculcar entre los vecinos la importancia de cuidar a las mascotas como indica la normativa, estando identificadas y respetando las normas de convivencia, indicó que este año se recogieron 49 gatos y 40 perros, debido a la imposibilidad de identificación de sus propietarios, de los que se dieron en adopción 34 y 28, respectivamente.

Desde el Ayuntamiento recordaron que el objetivo de esta campaña informativa y de vigilancia consistió en promover el uso obligatorio de microchip, fomentar la recogida de excrementos en espacios públicos y asegurar que las mascotas pasean con correa. Fuentes municipales volvieron a reiterar que Boiro cuenta con un censo de unos 2.500 perros, por lo que consideran "necesario" lograr un equilibrio para la convivencia, debido a que el no cuidado de los animales domésticos y su abandono se está convirtiendo en un problema creciente para las administraciones. Y añade que el Ayuntamiento boirense destina una media de 120.000 euros anuales para la gestión de animales.