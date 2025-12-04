La Policía Local de Boiro realiza en dos semanas un total de 46 identificaciones e interpone 8 sanciones en su campaña de control de mascotas
Los retos de esta acción pasaron por promover el uso de microchip, fomentar la recogida de excrementos y asegurar que las mascotas pasean con correa, lo que motivó el mayor número de infracciones
La Policía Local boirense desarrolló en las dos últimas semanas una campaña de especial vigilancia sobre la tenencia de mascotas que obtuvo como resultado 46 identificaciones y 8 sanciones, sobre todo por no llevar a los perros correctamente atados en zonas comunes. El Ayuntamiento, que trata de inculcar entre los vecinos la importancia de cuidar a las mascotas como indica la normativa, estando identificadas y respetando las normas de convivencia, indicó que este año se recogieron 49 gatos y 40 perros, debido a la imposibilidad de identificación de sus propietarios, de los que se dieron en adopción 34 y 28, respectivamente.
Desde el Ayuntamiento recordaron que el objetivo de esta campaña informativa y de vigilancia consistió en promover el uso obligatorio de microchip, fomentar la recogida de excrementos en espacios públicos y asegurar que las mascotas pasean con correa. Fuentes municipales volvieron a reiterar que Boiro cuenta con un censo de unos 2.500 perros, por lo que consideran "necesario" lograr un equilibrio para la convivencia, debido a que el no cuidado de los animales domésticos y su abandono se está convirtiendo en un problema creciente para las administraciones. Y añade que el Ayuntamiento boirense destina una media de 120.000 euros anuales para la gestión de animales.