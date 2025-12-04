El Gobierno de Boiro achaca los recibos del agua inflados a cambios de personal y herramientas del servicio que no permitieron leer los contadores
El Concello pide disculpas a los afectados por los inconvenientes que les pudo ocasionar y dice que las comprobaciones constataron que las mediciones son correctas y los consumos facturados son reales
Después de que hace unos días varios vecinos de Boiro denunciaron que el Ayuntamiento les había pasado al cobro unos recibos del agua “desorbitados” del último trimestre y que PP y UCIN hicieran sus valoraciones, el Gobierno local acaba de reaccionar a ese respecto. Señala que, con motivo del cobro de esos recibos “inusualmente elevados” y trata de aportar luz sobre lo ocurrido y que llevó a esa situación. “No último ano se levaron a cabo cambios importantes no departamento municipal de augas. Uns cambios que afectan ao persoal e tamén ás ferramentas que se empregan para a xestión dos cobros e realización das lecturas, o que provocou que no último trimestre de 2024 e primeiro do 2025 as lecturas fosen estimadas”, indica.
Desde el Ayuntamiento boirense se añade que esas lecturas estimadas “xa se teñen realizado noutras ocasións e nunca xeraron problemas”. Igualmente, informa que el sistema de aguas de la localidad dispone de más de 11.000 contadores que se leen manualmente, “polo que hai ocasións onde non é posible facer a lectura de contador e se estima en base ao histórico de consumos”. Puntualiza que en esta ocasión se hizo una “estimación á baixa” de varios trimestres, lo que “provocou unha acumulación de consumo non facturado” y que la regularización comenzó a hacerse en el tercer trimestre de este año, cuando se realizaron las lecturas reales de los contadores. “Esta regularización, sumado a que no terceiro trimestre, coincidente co verán, acostuman aumentar os consumos, levou a unha situación de facturas anomalamente elevadas”, advierten desde el Ejecutivo local.
“É por iso que, dende o Concello de Boiro se lle piden desculpas a todos os veciños afectados polos inconvintes que esta situación puidese ter provocado e, tras as comprobacións realizadas, se constatou que as medicións están correctas e que os consumos facturados son reais e xa se está a traballar para que isto non volva acontecer”. Desde el Ayuntamiento boirense indican que están trabajando por la mejora del servicio y de las infraestructuras, “como é a dixitalización das medicións para que estas se poidan facer de forma máis eficiente e garantista e reducir así as incidencias co servizo de augas municipal”.