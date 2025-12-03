Un millar de personas celebran en Boiro la fiesta de la inclusividad con Amicos

El ‘Festiritititi se desarrolló ayer en el pabellón de Barraña, donde no faltaron la música, juegos, alegría y actividades inclusivas, además de emociones y diversión Chechu Río

El emblemático ‘Festiritititi’ se reafirmó en su octava edición como una de las grandes citas anuales de referencia en la comarca, siendo un espacio en el que juegos, emociones y diversidad se unen para recordar que la inclusión real se construye cada día. Con este festival celebró Amicos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en un pabellón polideportivo de Barraña que se volvió a llenar de música, alegría y actividades inclusivas con la implicación de cientos de escolares y profesorado de centros educativos de O Barbanza y de su entorno, acompañados por miembros de Amicos, ya fuesen personas con discapacidad intelectual o profesionales de su equipo.

El festival de la inclusión arrancó con la llegada de los alumnos participantes, procedentes de Boiro, Ribeira y Noia, a los que recibieron los conductores de las actividades. Luego llegó la bienvenida oficial corrió a cargo de Rosa Figueira, una usuaria del centro de Amicos, acompañada de Pilar Sampedro, responsable del área de Personas, para seguidamente pasar a disfrutar de una decena de juegos inclusivos, como el gusano loco, dibujo estropeado, pasa el aro o la escalera del arco iris, además de un ‘scape room’ y talleres de creación de llaveros y del ciclo del agua ‘Aqualogy’, promovido por Veolia. Salvo esta última, todas las dinámicas fueron conducidas por personas con discapacidad intelectual.

Animación

Asimismo, distintos seres del mar gigantes, formados por numerosos globos, presidieron el recinto, mientras DJ Matrek le puso ritmo a la fiesta. Y los escolares pudieron disfrutar de una animación especial para la entrada y la despedida. También destacó el tradicional juego central del festival, en el que cuatro equipos tuvieron que participar en una dinámica de relevos entre alumnado, profesorado y representantes institucionales. Entre estos últimos estuvieron la presidenta de Amicos, Esther Vidal; la directora xeral de Promoción da Igualdade de la Xunta de Galicia, María Quintiana; Margarita Hermo, directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, principal entidad financiadora de este festival, a través de su programa We Sea; varios concejales y representantes de Cruz Roja y otros colectivos y de empresas colaboradoras.

Vidal manifestó que “celebramos algo máis que unha festa, a integración real das persoas con discapacidade. Os nenos ven que as persoas con discapacidade poden participar, liderar e ser felices e iso constrúe sociedade e a integración”. Quintiana puso el foco en la importancia de la labor de las entidades que, como Amicos, “fan un traballo durante todo o ano, moi importante para o acompañamento e atención tanto das persoas con discapacidade como para as súas familias”, y subrayó que se está trabajando en el “bo camiño”. Destacó que dicha asociación es un referente “non só para a comarca barbanzá senón para toda Galicia” y que en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad “é vital dicir que hai que darlles visibilidade e mostrar todo o que queda por conseguir para acadar unha sociedade de plena inclusión”.

Verlo y vivirlo

Hermo destacó los 8 años que llevan con este festival “de nome complicado” y que, pese a que sea difícil de decir, “o importante é a integración que se vive aquí ano tras ano”. Expresó que Jealsa se siente encantada de seguir participando en esta iniciativa con Amicos y los colegios que cada año se apuntan. “Se non o vives e estás aquí e ves a súa dimensión non te das conta do que é o festival”, dijo la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, quien agregó que “construir unha sociedade máis igualitaria é labor de todos e, como empresa, tamén nos sentimos responsables nalgunha medida de contribuir a que a sociedade sexa para todos e todos teñamos o noso sitio nela. E temos que empezar desde os máis cativos, educando nesa igualdade real e que se poida percibir por todas as persoas”. Por último, indicó que “cada ano medra a ilusión, a participación e o compromiso coa inclusión. Os oito anos do ‘Festiritititi’ implican a máis de 70 centros e preto de 6.000 nenos que levan consigo esta mensaxe de respecto e diversidade ás súas familias e á sociedade”.

Durante el acto, Rosa Figueira leyó un manifiesto en el que reivindicó el papel de las familias en el apoyo de las personas con discapacidad; Mariana, de ‘Pekes’, hizo hincapié en el derecho a una educación adaptada e inclusiva; tras lo que tomó la palabra Marián, alumna-trabajadora del ciclo de FP Dual de Oficina Cognitiva de Amicos, que reivindicó la necesidad de más oportunidades formativas y laborales para el diseño de la vida independiente y autónoma de las personas con discapacidad. El encargado de poner el broche al manifiesto fue David Justicia Maceiras, alumno de 6º de Educación Primaria del colegio Bayón, que reivindicó que el ‘Festiritititi’ es un “para xogar, compartir e sentirnos iguais, sen que as diferenzas nos separen. De cada persoa aprendemos algo valioso, por que a inclusión é algo que se ensine ou se aprenda, é algo co que nacemos todos”.

