Boiro

Alumnos del colegio 'Santa Baia' visitan el consistorio de Boiro, donde se interesaron por las medidas de carácter ambiental que desarrolla

Los chiquillos se mostraron especialmente interesados por el trabajo de los distintos departamentos municipales encargados de la limpieza viaria, la recogida de basura y el saneamiento

Chechu López
03/12/2025 18:00
Alumnos de 5º curso de Educación Primaria del colegio Santa Baia visitaron esta mañana el consistorio, donde los recibieron el alcalde y la concejala de Ensino
Alumnos de 5º curso de Educación Primaria del colegio Santa Baia visitaron esta mañana el consistorio, donde los recibieron el alcalde y la concejala de Ensino
El alumnado de 5º de Educación Primaria del colegio ‘Santa Baia’ de Boiro visitaron esta mañana la casa consistorial, en cuyo salón noble fueron recibidos por el alcalde, José Ramón Romero, y la concejala de Ensino, Carmen Silva, a quienes tuvieron oportunidad de trasladarles sus inquietudes sobre los principales problemas detectadas en la localidad. 

Durante esa actividad, los portavoces de las diferentes aulas les hablaron a los dos ediles sobre la situación de contaminación o del cambio climático, y pudieron preguntar al mandatario local por las medidas que lleva a cabo el Ayuntamiento en materia medioambiental y de cuidado del medio. Los chiquillos se mostraron especialmente interesados por el trabajo de los departamentos municipales encargados de la limpieza viaria, la recogida de basura y el saneamiento para garantizar para garantizar que cumplen con su cometido. 

Romero respondió a las preguntas y curiosidades que le plantearon los escolares y se mostró gratamente sorprendido “pola implicación destes rapaces na actualidade municipal e polo gran coñecemento que teñen do funcionamento dos servizos públicos e o seu interese en cambiar hábitos que nos van levar a un futuro mellor”.

