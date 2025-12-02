Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Ponen en marcha en Boiro una nueva edición de la campaña solidaria ‘Doa un sorriso’ para ayudar a las familias más vulnerables

Consiste en una recogida de alimentos no perecederos, priorizándose leche, galletas, cacao, tomate frito, arroz, azúcar y pañales de las tallas 5 y 6, productos de higiene y donaciones económicas

Chechu López
02/12/2025 06:00
Fani Quintáns, de Rebeca Ozores, junto a Guadalupe Tubío, directora de Cáritas; Manuel Santos, de Cruz Roja Boiro, Raúl Treus y Tomás Estévez presentaron la campaña 'Doa un sorriso'
Fani Quintáns, de Rebeca Ozores, junto a Guadalupe Tubío, directora de Cáritas; Manuel Santos, de Cruz Roja Boiro, Raúl Treus y Tomás Estévez presentaron la campaña 'Doa un sorriso'
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Clínica Dental Rebeca Ozores de Boiro, en colaboración con la ABE, pone en marcha desde hoy y hasta el día 13 de diciembre una nueva edición de su campaña ‘Doa un sorriso’. Esta iniciativa consiste en una recogida de alimentos no perecederos -este año se priorizarán productos como leche, galletas, cacao, tomate frito, arroz, azúcar y pañales de las tallas 5 y 6-, productos de higiene y donaciones económicas, que se destinarán a familias de en situación de vulnerabilidad. 

Fani Quintáns, en representación de la entidad impulsora de esta acción, explicó que se trata de "moito máis ca unha campaña: é unha chamada á empatía e ao compromiso colectivo". Agregó que cada pequeño gesto cuenta "e un ano máis queremos facilitar que todos os boirenses poidan axudar de maneira sinxela e cercana. A suma de todas as achegas convértese en alivio directo para as familias que peor o están a pasar”.

Tomás Estévez, gerente de la patronal local, manifestó que para su entidad "é unha satisfacción apoiar iniciativas que unen ao tecido empresarial coa solidariedade", y apostilló que el comercio local "é parte activa da vida da vila" y que están orgullosos de colaborar para que esta campaña siga creciendo y ayudando a quien más lo necesita. Por su parte, el edil Raúl Treus expresó el compromiso municipal y dijo que “Boiro sempre responde cando se trata de solidariedade. Desde o Concello apoiamos esta acción que reforza o traballo diario das entidades sociais e mostra o mellor da nosa comunidade”.

Novedades

Este año se incorpora la colocación de huchas solidarias en los comercios participantes para facilitar donaciones económicas destinadas a la compra de productos de primera necesidad, además de los tradicionales cubos de recogida. El último día de la campaña se efectuará una gran recogida de alimentos en los principales supermercados, con la colaboración de voluntariado de Cáritas, Cruz Roja y la propia organización, mientras que en la calle peatonal habrá animación y reparto de palomitas.

Entre todas las personas que realicen una donación se sortearán el día 16 de diciembre en la Clínica Dental Rebeca Ozores dos irrigadores dentales donados por la entidad organizadora y un lote de regalos de la ABE, que incluye auriculares, reloj inteligente y altavoz. Los negocios interesados en participar todavía pueden inscribirse a través del formulario habilitado o contactando a través de la dirección de correo electrónico info@clinicadentalrebecaozores.es.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El taller de cocina organizado por Micogrove

La centolla y las setas abarrotan los restaurantes mecos en el primer fin de semana de festejos
C. Hierro
La cubierta de las gradas del campo de fútbol de Burgáns presentan un muy mal estado

Cambados consigue una prórroga para no perder fondos del +Provincia
A. Louro
Un momento del encendido de luces en O Grove el año anterior

El barrio Vilavella se une para iluminar sus calles y crear los cimientos de una asociación
C. Hierro
Los hogares de cerca de una veintena de lugares podrían tener problemas de abastecimiento esta semana

Meis mejora su mayor depósito de agua y anuncia cortes del servicio
Beni Yáñez