Ponen en marcha en Boiro una nueva edición de la campaña solidaria ‘Doa un sorriso’ para ayudar a las familias más vulnerables

Fani Quintáns, de Rebeca Ozores, junto a Guadalupe Tubío, directora de Cáritas; Manuel Santos, de Cruz Roja Boiro, Raúl Treus y Tomás Estévez presentaron la campaña 'Doa un sorriso' Cedida

La Clínica Dental Rebeca Ozores de Boiro, en colaboración con la ABE, pone en marcha desde hoy y hasta el día 13 de diciembre una nueva edición de su campaña ‘Doa un sorriso’. Esta iniciativa consiste en una recogida de alimentos no perecederos -este año se priorizarán productos como leche, galletas, cacao, tomate frito, arroz, azúcar y pañales de las tallas 5 y 6-, productos de higiene y donaciones económicas, que se destinarán a familias de en situación de vulnerabilidad.

Fani Quintáns, en representación de la entidad impulsora de esta acción, explicó que se trata de "moito máis ca unha campaña: é unha chamada á empatía e ao compromiso colectivo". Agregó que cada pequeño gesto cuenta "e un ano máis queremos facilitar que todos os boirenses poidan axudar de maneira sinxela e cercana. A suma de todas as achegas convértese en alivio directo para as familias que peor o están a pasar”.

Tomás Estévez, gerente de la patronal local, manifestó que para su entidad "é unha satisfacción apoiar iniciativas que unen ao tecido empresarial coa solidariedade", y apostilló que el comercio local "é parte activa da vida da vila" y que están orgullosos de colaborar para que esta campaña siga creciendo y ayudando a quien más lo necesita. Por su parte, el edil Raúl Treus expresó el compromiso municipal y dijo que “Boiro sempre responde cando se trata de solidariedade. Desde o Concello apoiamos esta acción que reforza o traballo diario das entidades sociais e mostra o mellor da nosa comunidade”.

Novedades

Este año se incorpora la colocación de huchas solidarias en los comercios participantes para facilitar donaciones económicas destinadas a la compra de productos de primera necesidad, además de los tradicionales cubos de recogida. El último día de la campaña se efectuará una gran recogida de alimentos en los principales supermercados, con la colaboración de voluntariado de Cáritas, Cruz Roja y la propia organización, mientras que en la calle peatonal habrá animación y reparto de palomitas.

Entre todas las personas que realicen una donación se sortearán el día 16 de diciembre en la Clínica Dental Rebeca Ozores dos irrigadores dentales donados por la entidad organizadora y un lote de regalos de la ABE, que incluye auriculares, reloj inteligente y altavoz. Los negocios interesados en participar todavía pueden inscribirse a través del formulario habilitado o contactando a través de la dirección de correo electrónico info@clinicadentalrebecaozores.es.