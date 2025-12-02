Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Heridas dos personas en una salida de vía e impacto con un poste de hormigón del alumbrado de un coche, que acabó volcado en Nine, en Boiro

Los Bomberos del parque comarcal boirense procedieron a la excarcelación del vehículo siniestrado para proceder a la liberación de uno de los dos ocupantes que había quedado atrapado

Chechu López
02/12/2025 09:56
Los Bomberos del parque comarcal de Boiro procedieron a la excarcelación del coche volcado para poder liberar a un joven que había quedado atrapado en su interior
Chechu Río
Dos jóvenes resultaron heridos en un accidente de tráfico registrado en torno a la una de la pasada madrugada en la carretera de titularidad provincial DP-1102, a su paso por el lugar de Nine, en la parroquia boirense de Cespón. El siniestro consistió en una salida de vía, tras la que su coche, un Renault Laguna, impactó con un poste de hormigón del alumbrado público y acabó volcado entre el arcén y el cierre de una finca. Una de las víctimas quedó atrapada y fue liberada por la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro.

Fue un particular el que a las 1.05 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había producido ese siniestro con un único vehículo implicado, en el que iban dos ocupantes y que, tras salirse de la vía, acabó impactando en la base y derribando parcialmente -quedó ligeramente inclinado- un poste de hormigón del alumbrado público. Mientras una de esas personas estaba liberada y accesible, la outra permanecía atrapada en el interior del coche, tal y como confirmaron posteriormente los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el polígono industrial de Espiñeira, que procedieron a su excarceración. 

Posteriormente, ambos heridos fueron atendidos por el personal técnico de de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se desplazó al lugar dos ambulancias, una de las cuales iba medicalizada con el equipo sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de O Saltiño, y en las que se procedió al traslado de ambos heridos al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. Además, en este operativo intervinieron el servicio municipal de Protección Civil de Boiro, los servicios de mantenimiento de la carretera y la Guarda Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.

El Renault Laguna siniestrado acabó volcado entre el arcén y el cierre de una finca en el lugar boirense de Nine
Chechu Río
