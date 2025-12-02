Mi cuenta

Boiro

El Ayuntamiento de Boiro amplia su parque móvil con un camión eléctrico 100% y carrozado para el servicio de recogida de basura

El Gobierno local indica que, junto a esta compra, con la ayuda recibida se desarrolló una campaña de concienciación sobre la implantación del quinto contenedor para la fracción resto o biorresiduos

Chechu López
02/12/2025 15:54
El alcalde, José Ramón Romero, junto a un empleado municipal, presentó esta mañana la nueva adquisición de un vehículo eléctrico 100% para su parque móvil
El Ayuntamiento de Boiro sigue incrementando la dotación de vehículos eléctricos 100% en su parque móvil tras la adquisión de un camión carrozado como para la recogida de basura al amparo de las ayudas de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para llevar a cabo actuaciones en materia de separación de residuos sólidos urbanos de competencia municipal, confinanciadas por fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desde la Administración local especifican que ese vehículo es de “carga traseira non compactador para bioresiduos de nova fabricación, adaptado á estrutura urbana das rúas e puntos de recollida do municipio”. Y añade que, junto a esta compra, se desarrolló una campaña de concienciación sobre la implantación del quinto contenedor para la fracción resto o biorresiduos. 

“O Concello de Boiro está a traballar na implantación do contedor marrón con diversas accións como a adquisición deste vehículo”, indicaron fuentes municipales. Estas mismas recordaron que en octubre tuvo lugar la campaña informativa y de concienciación y en noviembre se instalaron los primeros recipientes marrones para los grandes productores de esos residuos orgánicos, con la idea de que se vaya haciendo de manera progresiva y concienciar a los vecinos sobre buenas prácticas en materia de reciclaje.

