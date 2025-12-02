Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Boirenses denuncian una subida “desorbitada” en los últimos recibos del servicio municipal de agua potable que ya les cobraron

Los afectados temen que no se efectuó la lectura de los contadores del agua y que, pasarles recibos con consumos estimados a la baja, ahora se lo pasan todo junto de una vez

Chechu López
02/12/2025 07:55
Los afectados temen que no se efectuó la lectura de los contadores del agua y que, pasarles recibos con consumos estimados a la baja, ahora se lo pasan todo junto de una vez
Los afectados temen que no se efectuó la lectura de los contadores del agua y que, pasarles recibos con consumos estimados a la baja, ahora se lo pasan todo junto de una vez
Chechu Río
Varios residentes en Boiro han puesto el grito en el cielo tras enterarse que el último recibo del servicio municipal de agua potable refleja un importe que multiplica de manera “desorbitada” el que reciben cada trimestre, y que en algún caso lo excede en unos 350 euros, que señalan que daña no0talbemente las economías familiares.

Algunos de los perjudicados indicaron que acudieron a pedir explicaciones al departamento municipal correspondiente y que les dijeron que podría deberse a que tienen una fuga en su casa. 

Pero, al enterarse de que eran numerosos los afectados -por el momento se desconoce la cifra-, señalan que tiene que tratarse de un error, por lo que exigen explicaciones, y se plantean formular reclamaciones individuales e, incluso, una conjunta. 

Los afectados temen que lo ocurrido pueda deberse a una regularización del cobro tras no efectuar la lectura de los contadores durante varios meses y que se les hizo una estimación a la baja sobre sus consumos.

