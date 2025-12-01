Mi cuenta

Boiro

El encendido del alumbrado de Navidad de Boiro y su gala de Cultura Solidaria se celebrarán este viernes en la Praza de Galicia

La pequeña Daniela, que padece una enfermedad rara, será la encargada de darle al pulsador de las luces navideñas y para ella se destinará lo recaudado con el chocolate con churros que se servirá

Chechu López
01/12/2025 15:32
Representantes de The Cuncas, de Cáritas y del Concello, junto con la niña Daniela y su madre María presentaron los carteles de la gala solidaria y del encendido del alumbrado de Navidad

Boiro iniciará su Navidad este próximo viernes, día 5 de diciembre, con el encendido de la iluminación decorativa a partir de las ocho de la tarde, así como con la celebración de la cuarta edición de la gala de Cultura Solidaria, tal y como se dio a conocer a última hora de esta mañana por la concejala de Cultura, María Outeiral, acompañada de la niña Daniela -esta chiquilla que padece una enfermedad rara que no le permite hablar ni andar, por lo que necesita siempre ayuda para todo, será la encargada de darle al pulsador que encenderá las luces navideñas- y su madre María, así como de integrantes de The Cuncas y de Cáritas. 

El comienzo del este último se programó para las cinco de la tarde en la Praza de Galicia y contemplará las actuaciones de la Escola de Música de Boiro, los grupos Vértigo y Dafoe, DJ Matrek y los citados The Cuncas. “Con esta festa da cultura solidaria o que queremos é transmitir que esa solidaridade do Nadal se debe estender durante todo o ano”, afirmó Manuel Sobral. La entrada a la gala será gratuita pero quienes acudan deberán realizar una donación de alimentos que, en el caso de los que se destinen a desayunos y meriendas, se destinarán a beneficio de Cáritas Boiro par que posteriormente los reparta entre las familias más vulnerables de la localidad, según dijo Elias Romero.

“O Nadal é a época máis solidaria do ano e o que buscamos sempre co acendido é colaborar cunha causa ou unha entidade co obxectivo de darlle visibilidade”, dijo Outeiral. Durante la presentación de estos actos se indicó que, todo lo recaudado con el chocolate con churros que servirán voluntarios de Turbina durante la tarde se destinará a la familia de Daniela, para poder costear los tratamientos y desplazamientos que tiene que realizar. 

