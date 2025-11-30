El proxecto 'EnClave' de Boiro gana un premio de buenas prácticas en mejora de convivencia escolar convocado por la FEMP y el Ministerio de Educación

La concejala de Ensino, Carmen Silva, y el alcalde, José Ramón Romero, presentaron hace unas semanas las actividades del proyecto ‘EnClave’ para el presente curso escolar

El proyecto de educación integral y salud 'EnClave', impulsado por el Ayuntamiento de Boiro, consiguió un premio en el IX Concurso de Buenas Prácticas Municipales en la prevención e intervención frente al absentismo y en la mejora de la convivencia escolar convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y cuyo acto de entrega tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en Madrid. En particular, la candidatura de dicha acción que resultó galardonada fue presentada en la categoría de 'Mejora del Convivencia Escolar en Municipios de hasta 20.000 habitantes', en la que también resultó distinguido el proyecto 'Playground' de la localidad sevillana de La Algaba.

El referido programa municipal boirense empezó a desarrollarse en el curso académico 2021-2022 para educar, prevenir el acoso escolar y promover el bienestar emocional y la salud mental de los alumnos de la localidad. Desde la Administración local destacan que se trata de un "programa vivo que se vai adaptando cada curso escolar en función das necesidades detectadas polo persoal docente e a comunidade educativa". El objetivo general del mismo es promover una cultura de convivencia positiva, inclusiva y corresponsable en el entorno escolar "mediante unha estratexia transversal e innovadora, que integra os ámbitos educativo, social e da igualdade co fin de previr a violencia, fomentar a equidade e fortalecer os vínculos comunitarios".

Combinación de acciones

'EnClave', que se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar, coordinado por los departamentos de Educación e Igualdade del Ayuntamiento y que se financia íntegramente con cargo a las arcas municipales, combina atención psicológica, promoción de la salud, detección temprana de dificultades de aprendizaje y mejora de la convivencia. "A atención psicolóxica atállase a través de programas estruturados e individualizados y acompañamento emocional no contexto escolar; a promoción da saúde, reforzando a prevención de hábitos saudables e autocoidados como a hixiene bucodental, a saúde visual e a educación afectivo-sexual, e detección temperá de dificultades de aprendizaxe como a dislexia e TDAH", inciden desde el Gobierno local.