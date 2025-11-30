Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

La parroquia boirense de Cures inicia hoy con música, misa y procesión sus fiestas de San Andrés, que se prolongarán hasta el miércoles

Los oficios religiosos que se celebrarán entre los días 1 y 3 de diciembre, que estarán seguidos de sus respectivas procesiones, serán en honor a San Roque, Santa Lucía y San Blas

Chechu López
30/11/2025 06:00
Cartel de las fiestas de San Andrés de Cures
Cartel de las fiestas de San Andrés de Cures
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La parroquia boirense de Cures inicia hoy sus fiestas de San Andrés con misa cantada a las doce y media del mediodía, seguida de procesión, que estará acompañada de música tradicional con gaiteiros, que también se encargarán de las dianas y alboradas, en función del tiempo meteorológico. 

En los tres próximos días se oficiarán misas cantadas a las once de la mañana, seguidas de sus respectivas procesiones, siendo el oficio religioso que se celebrará mañana en honor a San Roque, el del martes por Santa Lucía y el del miércoles estará dedicado a San Blas.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad las bases del Plan Único de 2026

Las bases del POS+2026 de la Diputación de A Coruña contemplan un total de 4,7 millones de euros para los cuatro municipios de O Barbanza
Chechu López
Los niños volverán a ser los grandes protagonistas de los actos con los que A Pobra dará la bienvenida a la Navidad

El encendido de la iluminación de Navidad y la inauguración del belén municipal en A Pobra se retrasó hasta esta tarde
Chechu López
El Villalonga visita a las 17:00 horas al Cented

Villalonga, Umia y Portonovo calientan la nueva jornada
María Caldas
Once titular del Puebla FC

El Puebla FC pone rumbo a Betanzos y el Cidade de Ribeira espera al Paiosaco
María Caldas