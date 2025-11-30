Boiro
La parroquia boirense de Cures inicia hoy con música, misa y procesión sus fiestas de San Andrés, que se prolongarán hasta el miércoles
Los oficios religiosos que se celebrarán entre los días 1 y 3 de diciembre, que estarán seguidos de sus respectivas procesiones, serán en honor a San Roque, Santa Lucía y San Blas
La parroquia boirense de Cures inicia hoy sus fiestas de San Andrés con misa cantada a las doce y media del mediodía, seguida de procesión, que estará acompañada de música tradicional con gaiteiros, que también se encargarán de las dianas y alboradas, en función del tiempo meteorológico.
En los tres próximos días se oficiarán misas cantadas a las once de la mañana, seguidas de sus respectivas procesiones, siendo el oficio religioso que se celebrará mañana en honor a San Roque, el del martes por Santa Lucía y el del miércoles estará dedicado a San Blas.