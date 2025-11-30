La parroquia boirense de Cures inicia hoy con música, misa y procesión sus fiestas de San Andrés, que se prolongarán hasta el miércoles

Cartel de las fiestas de San Andrés de Cures

La parroquia boirense de Cures inicia hoy sus fiestas de San Andrés con misa cantada a las doce y media del mediodía, seguida de procesión, que estará acompañada de música tradicional con gaiteiros, que también se encargarán de las dianas y alboradas, en función del tiempo meteorológico.

En los tres próximos días se oficiarán misas cantadas a las once de la mañana, seguidas de sus respectivas procesiones, siendo el oficio religioso que se celebrará mañana en honor a San Roque, el del martes por Santa Lucía y el del miércoles estará dedicado a San Blas.