Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Boiro proyecta el multipremiado antidocumental de naturaleza 'Salvaxe, salvaxe', de Emilio Fonseca, que parte de la mirada del lobo ibérico

Se trata de una pieza audiovisual, de 86 minutos de duración, que fue rodada en los montes de Galicia y el norte de Portugal y que explora la vida salvaje de esos lugares

Chechu López
30/11/2025 06:20
Fotograma del documental 'Salvaxe, salvaxe' del director ourensano Emilio Fonseca
Fotograma del documental 'Salvaxe, salvaxe' del director ourensano Emilio Fonseca
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Por otro lado, el centro social de Boiro dará cabida a partir de las siete de esta tarde, y dentro del ciclo Premios Mestre Mateo, a la proyección del multipremiado documental 'Salvaxe, salvaxe', dirigida por el ourensano Emilio Fonseca Martín, producida por Xiana do Teixeiro y Animalia Estudio Audiovisual. Se trata de una producción audiovisual. de 86 minutos de duración, que fue rodada en los montes de Galicia y el norte de Portugal y que explora la vida salvaje de esos lugares, donde hay que estar muy atento para encontrar el rastro que lleva a encontrar a los animales que los habitan.

Esta pieza documenta la ausencia del lobo ibérico y cómo esa circunstancia afecta a la vida de ese hábitat y, a través de una historia relacional basada en la mitología popular, exterminio y sometimiento, "se enfrenta enfrenta a un montaje hecho de imágenes-simulacro de lo natural salvaje", señalan desde la productora. El director define este ensayo fílmico como un "antidocumental" debido a las imágenes de lobos que miran directamente a cámara aterrorizados y por la presencia de humanos  que saben aullar, y precisa que "todas las criaturas dejamos rastros en este baile cuidadoso de rastreadores rastreados".

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad las bases del Plan Único de 2026

Las bases del POS+2026 de la Diputación de A Coruña contemplan un total de 4,7 millones de euros para los cuatro municipios de O Barbanza
Chechu López
Los niños volverán a ser los grandes protagonistas de los actos con los que A Pobra dará la bienvenida a la Navidad

El encendido de la iluminación de Navidad y la inauguración del belén municipal en A Pobra se retrasó hasta esta tarde
Chechu López
El Villalonga visita a las 17:00 horas al Cented

Villalonga, Umia y Portonovo calientan la nueva jornada
María Caldas
Once titular del Puebla FC

El Puebla FC pone rumbo a Betanzos y el Cidade de Ribeira espera al Paiosaco
María Caldas