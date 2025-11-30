Boiro proyecta el multipremiado antidocumental de naturaleza 'Salvaxe, salvaxe', de Emilio Fonseca, que parte de la mirada del lobo ibérico

Fotograma del documental 'Salvaxe, salvaxe' del director ourensano Emilio Fonseca

Por otro lado, el centro social de Boiro dará cabida a partir de las siete de esta tarde, y dentro del ciclo Premios Mestre Mateo, a la proyección del multipremiado documental 'Salvaxe, salvaxe', dirigida por el ourensano Emilio Fonseca Martín, producida por Xiana do Teixeiro y Animalia Estudio Audiovisual. Se trata de una producción audiovisual. de 86 minutos de duración, que fue rodada en los montes de Galicia y el norte de Portugal y que explora la vida salvaje de esos lugares, donde hay que estar muy atento para encontrar el rastro que lleva a encontrar a los animales que los habitan.

Esta pieza documenta la ausencia del lobo ibérico y cómo esa circunstancia afecta a la vida de ese hábitat y, a través de una historia relacional basada en la mitología popular, exterminio y sometimiento, "se enfrenta enfrenta a un montaje hecho de imágenes-simulacro de lo natural salvaje", señalan desde la productora. El director define este ensayo fílmico como un "antidocumental" debido a las imágenes de lobos que miran directamente a cámara aterrorizados y por la presencia de humanos que saben aullar, y precisa que "todas las criaturas dejamos rastros en este baile cuidadoso de rastreadores rastreados".