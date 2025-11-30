Boiro proyecta el multipremiado antidocumental de naturaleza 'Salvaxe, salvaxe', de Emilio Fonseca, que parte de la mirada del lobo ibérico
Por otro lado, el centro social de Boiro dará cabida a partir de las siete de esta tarde, y dentro del ciclo Premios Mestre Mateo, a la proyección del multipremiado documental 'Salvaxe, salvaxe', dirigida por el ourensano Emilio Fonseca Martín, producida por Xiana do Teixeiro y Animalia Estudio Audiovisual. Se trata de una producción audiovisual. de 86 minutos de duración, que fue rodada en los montes de Galicia y el norte de Portugal y que explora la vida salvaje de esos lugares, donde hay que estar muy atento para encontrar el rastro que lleva a encontrar a los animales que los habitan.
Esta pieza documenta la ausencia del lobo ibérico y cómo esa circunstancia afecta a la vida de ese hábitat y, a través de una historia relacional basada en la mitología popular, exterminio y sometimiento, "se enfrenta enfrenta a un montaje hecho de imágenes-simulacro de lo natural salvaje", señalan desde la productora. El director define este ensayo fílmico como un "antidocumental" debido a las imágenes de lobos que miran directamente a cámara aterrorizados y por la presencia de humanos que saben aullar, y precisa que "todas las criaturas dejamos rastros en este baile cuidadoso de rastreadores rastreados".