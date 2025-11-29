El personal sanitario del ambulatorio, la trabajadora del SAF Digna Iglesias y la vecina Tamara Vila reciben el Distintivo Benestar Social de Boiro

Los premiados con el Distintivo Benestar Social de Boiro y la autoridades se hicieron una foto de familia a la conclusión del acto Cedida

El Centro de Formación, Innovación e Emprendemento de Boiro albergó a última hora de ayer una nueva edición del evento de entrega del Distintivo Benestar Social con el que se reconoce la labor social y de voluntariado en el municipio boirense a personas, empresas y entidades que realizan aportaciones desinteresadas en beneficio de la sociedad.

Así, el distintivo de ‘Igualdade’ fue a parar a manos del personal sanitario del centro de salud de Boiro “pola súa boa coordinación co CIM en canto a atención, asistencia sanitaria e bo trato ás vítimas de violencia machista ou acoso sexual que acoden aos seus servizos”; en la modalidad de ‘Méritos Extraordinarios’ se reconoció a una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Boiro, Digna Iglesias, que este año alcanza su jubilación, en reconocimiento al “bo trato, cariño e constancia no desenvolvemento das súas funcións”; y en ‘Superación e Exemplo’ se premió a la boirense Tamara Vila por ser “exemplo como nai, veciña e traballadora, superando barreiras, loitando a prol da accesibilidade e afrontando o destino con valentía”.

También se distinguió en ‘Voluntariado’ a Cáritas por su trabajo a favor del bienestar de los vecinos con independencia de su origen, sexo o religión; en la categoría de ‘Sector Empresarial’ la galardonada fue Ana Alejandra Santiago, responsable de Comoxo Organics, un proyecto que combina producción primaria, turismo y cultura contribuyendo a la promoción del voluntariado y a la puesta en valor de la cultura local, posta en valor da cultura local, del medio rural y el propio municipio; en ‘Entidad Social’ se premió a la asociación A Creba por su apuesta por el cuidado, atención y mejora del bienestar de las personas con problemas de salud mental; el distintivo de ‘Inclusión’ fue para la Fundación Meniños por la labor que desarrolla con las familias y menores de Boiro y de O Barbanza y que garantiza nuevas oportunidades para las personas.

Intervenciones

El concejal de Política Social, Raúl Treus, indicó que este acto reafirma que “somos o que somos porque traballamos conxuntamente o Concello, as entidades, os voluntarios… esta é a nosa rede de benestar que nos axuda e nos protexe durante todos os dias do ano“. Por su parte, la responsable de Servizos Sociais de la Diputación de A Coruña, Mar García, manifestó que “celebramos a unha comunidade que coida e que demostra que, cando se poñen as persoas no centro, os servizos sociais deixan de ser teoría. Cando se aposta en realidade polo social as cousas cambian“.

El director xeral de Inclusión de la Xunta de Galicia, Arturo Parrado, destacó “a importancia da colaboración entre administracións porque temos a responsabilidade, pero temos moi bos aliados nas entidades e nas persoas que de forma desinteresada axudan“. Y el subdelegado del Gobierno de España en A Coruña, Julio Abalde, reconoció que “todos os que estan pasando por aquí poñen encima da mesa os problemas que temos como sociedade e nós, como administracions, temos que poñer as ferramentas para darlles solución e traballar por unha sociedad mais inclusiva e igualitaria”.

Todos ellos participaron en la entrega de los distintivos, así como lo hicieron el concejal de Comercio, Formación e Emprego do Concello de Boiro, Roberto Lojo; y Mar Novas, del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, que fue galardonada en 2024 en la categoría de Méritos Extraordinarios. El acto lo cerró el teniente de alcalde Luis Ruiz, que entregó el reconocimiento en ‘Superación e Exemplo’, dijo que “o benestar social non é unha idea abstracta senón unha realidade que se constrúe gracias a vós, ás persoas que dia a dia traballades polo benestar dos demais e este acto reafirma o noso compromiso co benestar social”.