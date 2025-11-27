Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

El festival de la inclusión 'Festiritititi' celebrará el 3 de diciembre en el polideportivo de Barraña su octava edición con más de 500 escolares

Este evento con juegos y mucha diversión será la forma en la que la asociación Amicos volverá a conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Chechu López
27/11/2025 14:40
La presentación del festival de la inclusión 'Festiritititi, promovido por Amicos, fue presentado en la sala de comunicación del consistorio boirense
La presentación del festival de la inclusión 'Festiritititi, promovido por Amicos, fue presentado en la sala de comunicación del consistorio boirense
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La octava edición del festival de la inclusión ‘Festirititititi’, organizado por la asociación Amicos, se celebrará el próximo 3 de diciembre en el polideportivo de Barraña con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y que ya cuenta con la confirmación de una decena de centros educativos de O Barbanza entre los participantes. Durante la presentación de este evento se destacó su trayectoria como referente en la promoción de la inclusión a través del juego, implicando a centros educativos, autoridades, familias y comunidad en general.

La vicepresidenta de Amicos, Digna Iglesias, agradeció el apoyo de la Consellería de Política y de las empresas Gadis, Veolia, McDonald’s Rías Baixas, Grupo Nosa, Fesba, Boiresa, Ángel Mar y, en especial, del Grupo Jealsa, del que subrayó su “compromiso, a través do programa We Sea, e que resulta fundamental desde a primeira edición para facer realidade este festival da inclusión”. 

En esa misma línea se expresó Nuria Fernandez, responsable del área de ‘Pekes’ (Centro de eduación Especial Amicos), que destacó que “é un dos eventos máis importantes que levamos a cabo e farémolo da mellor maneira que sabemos: de forma inclusiva, xogando todos xuntos co alumnado do Barbanza. Será unha xornada chea de sorpresas e convivencia. Agardámosvos para compartir un evento tan significativo, no que a través dunha imaxe positiva da discapacidade promovemos un cambio real de actitudes e impulsamos a inclusión dos nenos mediante o xogo".

Por su parte, debido a no poder acudir a la presentación, Margarita Hermo, directora de Relaciones institucionales de Jealsa, envió un mensaje: “O Festiritititi é, ante todo, unha celebración da convivencia e da integración. Este ano volveremos ver como máis de 500 escolares comparten xogos, risas e experiencias que lles permiten entender que a diversidade é unha verdadeira riqueza. Para nós, en Jealsa, supón una satisfacción apoiar un festival que favorece que cada neno e cada nena se sinta parte esencial dun día único. Esta iniciativa encaixa plenamente co noso programa de RSC We Sea y ese compromiso firme coa inclusión das persoas con capacidades diversas e co impulso de accións que contribúan a unha sociedade máis xusta e igualitaria”. 

Hermo también señaló que “o festival medra cada ano en impacto social. Esta oitava edición confirma que a inclusión non só é necesaria, senón tamén viable cando se constrúe de maneira coordinada entre institucións, entidades sociais, empresas e centros educativos. O Barbanza pode sentirse especialmente satisfeito dun modelo que amosa o valor do traballo conxunto para avanzar cara a una integración real”.

Por último, el concejal boirense de Política Social, Raúl Treus, destacó de Amicos su “capacidade para unir entidades, centros de ensino e empresas cun obxectivo común: a inclusión. Grazas a este festival, celebraremos un día especialmente significativo, pero tamén queremos recoñecer a labor que Amicos realiza ao longo de todo o ano. O noso agradecemento esténdese aos rapaces de Amicos e aos centros educativos que participan activamente en todas as actividades, contribuíndo a dar visibilidade á inclusión non só nunha data sinalada, senón cada día. A súa implicación é fundamental para construir unha sociedade máis aberta, diversa e igualitaria”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Patricia Cambeiro, Ángel Vilas y Carlos Coira presentaron una nueva edición del Open McDonalds

La XVII edición del Open McDonalds echa el cierre el sábado en el Auditorio al "Circuíto Galego de Promoción"
Gonzalo Sánchez
Vilagarcía repite como la capital de la Media Maratón en Galicia con su genuino circuito llano y rápido

Estas son las restricciones al tráfico por la Media Maratón de Vilagarcía
Olalla Bouza
Un momento del encendido del alumbrado navideño en O Grove

Un programa cargado de magia, ciencia, humor y música para celebrar la Navidad en O Grove
C. Hierro
El ideal gallego

Mar autoriza la reapertura de los bancos marisqueros de Boiro, A Pobra y parte de Ribeira
Olalla Bouza