El festival de la inclusión 'Festiritititi' celebrará el 3 de diciembre en el polideportivo de Barraña su octava edición con más de 500 escolares
Este evento con juegos y mucha diversión será la forma en la que la asociación Amicos volverá a conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
La octava edición del festival de la inclusión ‘Festirititititi’, organizado por la asociación Amicos, se celebrará el próximo 3 de diciembre en el polideportivo de Barraña con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y que ya cuenta con la confirmación de una decena de centros educativos de O Barbanza entre los participantes. Durante la presentación de este evento se destacó su trayectoria como referente en la promoción de la inclusión a través del juego, implicando a centros educativos, autoridades, familias y comunidad en general.
La vicepresidenta de Amicos, Digna Iglesias, agradeció el apoyo de la Consellería de Política y de las empresas Gadis, Veolia, McDonald’s Rías Baixas, Grupo Nosa, Fesba, Boiresa, Ángel Mar y, en especial, del Grupo Jealsa, del que subrayó su “compromiso, a través do programa We Sea, e que resulta fundamental desde a primeira edición para facer realidade este festival da inclusión”.
En esa misma línea se expresó Nuria Fernandez, responsable del área de ‘Pekes’ (Centro de eduación Especial Amicos), que destacó que “é un dos eventos máis importantes que levamos a cabo e farémolo da mellor maneira que sabemos: de forma inclusiva, xogando todos xuntos co alumnado do Barbanza. Será unha xornada chea de sorpresas e convivencia. Agardámosvos para compartir un evento tan significativo, no que a través dunha imaxe positiva da discapacidade promovemos un cambio real de actitudes e impulsamos a inclusión dos nenos mediante o xogo".
Por su parte, debido a no poder acudir a la presentación, Margarita Hermo, directora de Relaciones institucionales de Jealsa, envió un mensaje: “O Festiritititi é, ante todo, unha celebración da convivencia e da integración. Este ano volveremos ver como máis de 500 escolares comparten xogos, risas e experiencias que lles permiten entender que a diversidade é unha verdadeira riqueza. Para nós, en Jealsa, supón una satisfacción apoiar un festival que favorece que cada neno e cada nena se sinta parte esencial dun día único. Esta iniciativa encaixa plenamente co noso programa de RSC We Sea y ese compromiso firme coa inclusión das persoas con capacidades diversas e co impulso de accións que contribúan a unha sociedade máis xusta e igualitaria”.
Hermo también señaló que “o festival medra cada ano en impacto social. Esta oitava edición confirma que a inclusión non só é necesaria, senón tamén viable cando se constrúe de maneira coordinada entre institucións, entidades sociais, empresas e centros educativos. O Barbanza pode sentirse especialmente satisfeito dun modelo que amosa o valor do traballo conxunto para avanzar cara a una integración real”.
Por último, el concejal boirense de Política Social, Raúl Treus, destacó de Amicos su “capacidade para unir entidades, centros de ensino e empresas cun obxectivo común: a inclusión. Grazas a este festival, celebraremos un día especialmente significativo, pero tamén queremos recoñecer a labor que Amicos realiza ao longo de todo o ano. O noso agradecemento esténdese aos rapaces de Amicos e aos centros educativos que participan activamente en todas as actividades, contribuíndo a dar visibilidade á inclusión non só nunha data sinalada, senón cada día. A súa implicación é fundamental para construir unha sociedade máis aberta, diversa e igualitaria”.