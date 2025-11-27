Boiro vuelve a izar la Bandeira Verde que le concedió la Xunta de Galicia por sus buenas prácticas ambientales y protección y conservación del paisaje

Ángeles Vázquez procedió al izado de la Bandeira Verde de Galicia en la zona del estuario del río Coroño Luis Polo

Boiro volvió a izar la Bandeira Verde de Galicia, con la Xunta de Galicia distingue a los municipios de la comunidad que destacan por sus buenas prácticas ambientales y de protección y conservación del paisaje. Fue un acto que contó con la participación de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, así como el alcalde y la concejala de Medio Ambiente, José Ramón Romero y Olga González.

Este galardón distingue el dinamismo y el desarrollo de acciones de cuidado del entorno, el respeto al paisaje, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo energético, entre otras. Las principales acciones desarrolladas inciden en la interconexión de los núcleos rurales con las más pobladas, como las incluidas en el Plan de Mobilidade Urbana boirense.

“O núcleo urbano dinamizase grazas á rede comercial existente e ao mercado municipal, no que se levou a cabo recentemente unha inversión con fondos Next Generation para a modernización do centro comercial aberto. No eido dos servizos prestados polo Concello está a xestión de residuos, que da prioridade á reciclaxe e á eliminación de vertedoiros mediante a adquisición de puntos limpos móbiles”, señalaron desde la Administración local.

Medidas concretas

También se contempló la reducción de gases de efecto invernadero como el Pacto de Acción polo Clima e Enerxía Sostible (Paces) y desde el Ayuntamiento se incide en la sensibilización y comunicación sobre las problemáticas locales tanto el medio ambiente urbano como el natural a través de programas con los centros escolares.

Durante el izado de esa enseña otorgada al Ayuntamiento de Boiro, Ángeles Vázquez incidió en que este año se concedieron nueve reconocimientos más respecto al 2024, lo que supone un incremento de más del 37%. Cabe recordar que en la primera convocatoria hubo dos, frente a los 33 de esta ocasión, algo que la conselleira describió como “exemplo da crecente aposta das administracións locais polas boas prácticas ambientais e a protección e conservación da paisaxe”.

En el caso de Boiro, hizo hincapié en la recuperación de senderos entre puntos de interés turístico, como la senda del Río Breiro hasta la playa de Mañóns; el uso de iluminación solar fotovoltaica en la cubierta del parque infantil de la Praza do Concello; la adquisición de un tercer punto limpo móvil para aproximar este servicio a los vecinos y el desarrollo de acciones de sensibilización como, por ejemplo, el proyecto de investigación para el control de la planta invasora 'arcthotheca caléndula' en el Paseo de Barraña. Por su parte, Romero dijo que “Boiro é un municipio moi dinámico en todos os eidos e dende este goberno facemos unha gran aposta en materia medioambiental para reducir a cabo as emisións e camiñar a un municipio mais sostible”.