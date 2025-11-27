Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Boiro vuelve a izar la Bandeira Verde que le concedió la Xunta de Galicia por sus buenas prácticas ambientales y protección y conservación del paisaje

La conselleira de Medio Ambiente destacó la recuperación de la senda Río Breiro-Playa de Mañóns, la iluminación solar en la cubierta del parque infantil de Praza do Concello y otro punto limpio móvil

Chechu López
27/11/2025 16:50
Ángeles Vázquez procedió al izado de la Bandeira Verde de Galicia en el estuario del río Coroño
Ángeles Vázquez procedió al izado de la Bandeira Verde de Galicia en la zona del estuario del río Coroño
Luis Polo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Boiro volvió a izar la Bandeira Verde de Galicia, con la Xunta de Galicia distingue a los municipios de la comunidad que destacan por sus buenas prácticas ambientales y de protección y conservación del paisaje. Fue un acto que contó con la participación de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, así como el alcalde y la concejala de Medio Ambiente, José Ramón Romero y Olga González.  

Este galardón distingue el dinamismo y el desarrollo de acciones de cuidado del entorno, el respeto al paisaje, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo energético, entre otras. Las principales acciones desarrolladas inciden en la interconexión de los núcleos rurales con las más pobladas, como las incluidas en el Plan de Mobilidade Urbana boirense. 

“O núcleo urbano dinamizase grazas á rede comercial existente e ao mercado municipal, no que se levou a cabo recentemente unha inversión con fondos Next Generation para a modernización do centro comercial aberto. No eido dos servizos prestados polo Concello está a xestión de residuos, que da prioridade á reciclaxe e á eliminación de vertedoiros mediante a adquisición de puntos limpos móbiles”, señalaron desde la Administración local. 

Medidas concretas

También se contempló la reducción de gases de efecto invernadero como el Pacto de Acción polo Clima e Enerxía Sostible (Paces) y desde  el Ayuntamiento se incide en la sensibilización y comunicación sobre las problemáticas locales tanto el medio ambiente urbano como el natural a través de programas con los centros escolares.

Durante el izado de esa enseña otorgada al Ayuntamiento de Boiro, Ángeles Vázquez incidió en que este año se concedieron nueve reconocimientos más respecto al 2024, lo que supone un incremento de más del 37%. Cabe recordar que en la primera convocatoria hubo dos, frente a los 33 de esta ocasión, algo que la conselleira describió como “exemplo da crecente aposta das administracións locais polas boas prácticas ambientais e a protección e conservación da paisaxe”. 

En el caso de Boiro, hizo hincapié en la recuperación de senderos entre puntos de interés turístico, como la senda del Río Breiro hasta la playa de Mañóns; el uso de iluminación solar fotovoltaica en la cubierta del parque infantil de la Praza do Concello; la adquisición de un tercer punto limpo móvil para aproximar este servicio a los vecinos y el desarrollo de acciones de sensibilización como, por ejemplo, el proyecto de investigación para el control de la planta invasora 'arcthotheca caléndula' en el Paseo de Barraña. Por su parte, Romero dijo que “Boiro é un municipio moi dinámico en todos os eidos e dende este goberno facemos unha gran aposta en materia medioambiental para reducir a cabo as emisións e camiñar a un municipio mais sostible”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Anselmo Noia, portavoz del BNG, en una imagen de archivo

El BNG lleva al Pleno una moción para la recuperación de los molinos y lavaderos locales
C. Hierro
Asamblea del psoe de vilagarcia

Los socialistas de Vilagarcía convocan una asamblea para hablar del negacionismo y de los "bulos del PP"
Olalla Bouza
El ideal gallego

Borjamina, de los Mozos de Arousa, hace un "preestreno" de su librería en O Piñeiriño
Olalla Bouza
Excavadoras utilizadas en el registro en Caleiro

Los detenidos por tráfico de heroína en Vilanova pasan mañana a disposición judicial en Santiago
Olalla Bouza