Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

En Boiro, canciones por la igualdad

El Concello y el instituto colaboraron en la conmemoración del 25N

Olalla Bouza
25/11/2025 18:27
Los actos esta mañana
Los actos esta mañana
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Concello de Boiro celebró el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la lectura de un manifiesto y la exhibición de piezas musicales creadas por el alumnado de 1º de ESO del instituto. Las intervenciones las abrió el concejal de Política Social, Raúl Treus, que incidió en que el alumnado "non so so o futuro do noso concello ou da nosa sociedade, senón que deles vai depender que cheguemos á eliminación total da violencia de xénero ou vicaria".

Por su parte, el alcalde, José Ramón Romero, en la lectura del manifiesto reconoció el compromiso total del Concello de Boiro en la condena de esta lacra. "Negar ou relativizar a violencia machista é contribuír á súa persistencia e, fronte a iso, esta institución e a sociedade deben manterse firmes", dijo el regidor. Tras las intervenciones, hubo un minuto de silencio y, a continuación, se exhibierojn las piezas realizadas en el taller 'Creación musical pola igualdade'. También se inauguró una exposición permanente que se puede ver en la Casa Consistorial y será itinerante por los centros educativos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de archivo de la fachada del Concello de O Grove

El servicio móvil VIDOC de la Policía regresará el 11 de diciembre
C. Hierro
Cartel del evento

O Grove buscará la mejor centolla “do mundo” este viernes en la lonja
C. Hierro
Los representantes del BNG durante un Pleno

El BNG tilda de “chapuza” la obra del Auditorio y critica la gestión y el derroche de dinero
C. Hierro
Concelleiros del PSOE durante el último Pleno

El PSOE exige al gobierno una rápida solución al conflicto con Emerxencias
C. Hierro