En Boiro, canciones por la igualdad

El Concello de Boiro celebró el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la lectura de un manifiesto y la exhibición de piezas musicales creadas por el alumnado de 1º de ESO del instituto. Las intervenciones las abrió el concejal de Política Social, Raúl Treus, que incidió en que el alumnado "non so so o futuro do noso concello ou da nosa sociedade, senón que deles vai depender que cheguemos á eliminación total da violencia de xénero ou vicaria".

Por su parte, el alcalde, José Ramón Romero, en la lectura del manifiesto reconoció el compromiso total del Concello de Boiro en la condena de esta lacra. "Negar ou relativizar a violencia machista é contribuír á súa persistencia e, fronte a iso, esta institución e a sociedade deben manterse firmes", dijo el regidor. Tras las intervenciones, hubo un minuto de silencio y, a continuación, se exhibierojn las piezas realizadas en el taller 'Creación musical pola igualdade'. También se inauguró una exposición permanente que se puede ver en la Casa Consistorial y será itinerante por los centros educativos.