Boiro

Boiro vivirá hasta abril unos encuentros intergeneracionales en los sus participantes podrán conocer mejor sus paroquias

Usuarios de los talleres de memoria de Cruz Roja en las distintas parroquias boirenses comparten su historia, recuerdos y vivencias con los alumnos de Educación Infantil y Primaria

Chechu López
25/11/2025 06:00
La primera sesión del encuentro intergeneracional impulsado por Cruz Roja de Boiro se desarrolló ayer en el colegio de Cespón
La primera sesión del encuentro intergeneracional impulsado por Cruz Roja de Boiro se desarrolló ayer en el colegio de Cespón

La asamblea local de Cruz Roja de Boiro y el Ayuntamiento boirense llevan a cabo en los centros educativos de la localidad el proyecto intergeneracional ‘Descubrindo xuntos a nosa parroquia’, y ayer fue la concejala de Ensino, Carmen Silva, quien asistió a la primera de sus sesiones en el colegio de Cespón, junto con el presidente de dicha oenegé, Julio García. Esta iniciativa surgió con el objetivo de fomentar el encuentro entre personas de diferentes edades, a través del reconocimiento y transmisión del patrimonio local e inmaterial con la implicación de usuarios de los talleres de memoria de Cruz Roja en las distintas parroquias que, con los alumnos de Educación Infantil y Primaria de los colegios, comparten su historia, recuerdos y vivencias. 

Esta acción está comìesta por distintas actividades como la elaboración de un mapa de la memoria con recuerdos y lugares significativos, una exposición de fotografías antiguas, tertulia para comparar costumbres y modos de vida y salidas guiadas; entre outras. Esta propuesta se desarrollará hasta abril con un encuentro mensual para potenciar la memoria autobiográfica y la estimulación cognitiva de los mayores, aportar a los más pequeños a la historia, tradiciones y cultura de su parroquia, favorecer el diálogo y el respeto intergeneracional y reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia local.

