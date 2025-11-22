La Diputación de A Coruña clausuró en Boiro con éxito de participación sus jornadas formativas para entidades deportivas de base

Antonio Leira, diputado de Deportes, clausuró en el centro social de Boiro las jornadas formativas dirigidas a la entidades que trabajan con la base

La Diputación de A Coruña continúa apostando por el deporte de base y por la capacitación de entidades deportivas de la provincia con una jornada formativa celebrada ayer en Boiro. Este encuentro contó con la participación del diputado de Deportes, Antonio Leira, en la clausura de este ciclo de actividades de formación, que se desarrolló en ocho localidades de la provincia.

La sesión, que estuvo abierta a clubes, entidades y profesionales del ámbito deportivo, formó parte del programa de formación impulsado por la Diputación que busca ofrecer herramientas prácticas y contenidos especializados para mejorar la gestión, organización y funcionamiento diario de las entidades deportivas. Las temáticas abordadas incluyeron cuestiones clave como el patrocinio y donaciones a través de una charla impartida por Yago Casal, y los efectos de la nutrición en el rendimiento deportivo y en la salud, que ofreció Alicia Villegas.

Leira destacó que “a formación e o acompañamento aos clubs son dous piares fundamentais para que o deporte siga sendo un motor social, educativo e de saúde no conxunto da provincia”. Recordó que la Diputación lleva meses desarrollando este programa por diferentes puntos de la provincia, con el objetivo de avanzar en un modelo de apoyo continuado al deporte de base. El diputado de Deportes puso en valor el papel de Boiro como sede de la clausura de la jornada y agradeció la elevada participación de las entidades locales y comarcales subrayando que “en cada unha destas paradas vimos o enorme potencial deportivo da provincia e a vontade dos clubs por seguir mellorando”.