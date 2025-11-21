Presupuestada en 103.254 euros la renovación del parque infantil de la Rúa Castelao, en Aguiño, que incluso verá ampliada su superficie

El parque infantil de la Rúa Castelao, en Aguiño, verá renovados sus columpios y juegos, así como su superficie de caucho, e incluso verá ampliada su superficie

El Ayuntamiento de Ribeira acaba de sacar a contratación la renovación del parque infantil de la Rúa Castelao, en Aguiño, con un presupuesto inicial de licitación que asciende a 103.254 euros que, tal y como ya se indicó en su día, se financiará con cargo al POS+2025, y un plazo máximo de ejecución de tres meses. En su día, cuando se decidió la inclusión de esta actuación dentro de dicho plan impulsado por la Diputación de A Coruña, ya se indicó por parte del Gobierno local que el mal estado que presenta este recinto de juegos para niños era la principal razón para afrontarla y, de ese modo, habilitar un área de ocio infantil que de respuesta a las demandas y necesidades de sus potenciales usuarios.

Tal y como se recoge en el pliego de condiciones técnicas de este procedimiento, las obras consistirán en la retirada de los elementos de juego existentes con la finalidad de crear una nueva superficie más amplia al pasar de 250 a 275 metros cuadrados. En el recinto resultante se instalará un equipo combinado con capacidad para 36 niños y que estará dotado de tobogán, plataformas y zonas de trepa, un columpio doble, dos muelles con figuras de animales y un balancín tipo carrusel. Además, se dotará de pavimento de caucho continuo de 70 milímetros de espesor y se mantendrá el vallado perimetral actual, que fue instalado poco antes de que se redactase el proyecto en junio de este año. Las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo hasta antes de remtar el 9 de diciembre a través del Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (Silex).