La Fiscalía pide ocho años de cárcel para un boirense acusado de tentativa de homicidio tras disparar con una carabina a otra persona en las piernas

La causa fue instruida por la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira que, en su día, decretó la puesta en libertad preventiva del investigado tras pasar a disposición judicial Chechu Río

Un boirense deberá sentarse el próximo miércoles, 26 de noviembre, a partir de las nueve y media de la mañana, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder sobre la comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que la Fiscalía le solicita una condena de ocho años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena

Igualmente, el fiscal, la prohibición de aproximarse a la víctima y denunciante y a su domicilio a una distancia inferior a 50 metros, así como comunicarse con el mismo, todo ello durante un periodo de 10 años. Igualmente, le pide que le indemnice, en concepto de responsabilidad civil, con 19.808 euros por los días de curación, con 2.360 euros por las secuelas y en 2.963 euros por la cirugía soportada, cantidades procedentes del baremo de tráfico incrementado en un 30%.

El Ministerio Público indica en su escrito de conclusiones provisionales que el acusado acudió en torno a las ocho y media de la tarde del 9 de enero de 2022 a un negocio hostelero situado en la estación de servicio del lugar de boirense de Bermo, y poco después salió de ese local y se sentó en el capó de su vehículo aparcado en el área exterior del mismo, donde permaneció y desde el que envió a las 20.49 hora un mensaje a un hermano de la víctima y en el que le indica que “te llamo porque sabes que te aprecio, pero a tu hermano lo voy a matar”.

A las nueve y media de la noche, este último salió del establecimiento, puso en marcha su vehículo y lo colocó junto al lugar en el que se encontraba el acusado, apeándose del mismo y se inició una discusión entre ambos. En ese momento, y encontrándose en el suelo, el acusado tomó una carabina de aire comprimido modificada, que no pudo ser recuperada, la dirigió hacia su víctima desde una distancia inferior a dos metros y disparó en un par de ocasiones, “produciendo múltiples focos de material metálico secundarios a perdigones que se distribuyen por el muslo izquierdo, predominantemente en el compartimento anterior y zonas perifemorales, con burbujas de gas especialmente circundando el paquete basculo nervioso femoral y el compartimento aductor distal del muslo, con apariencia de colapso de la arteria femoral profunda distal”, detalló.

El fiscal indica que, la víctima precisó para su curación, con importante tratamiento quirúrgico -se realizaron intervenciones quirúrgicas los días 28 de enero, 4 de febrero, 7 de febrero, 8 de febrero, 26 de abril y 19 de julio de 2022- con 30 días de hospitalización y 160 días moderados, con un perjuicio personal por esa cirugía consistente en “angiología y cirugía vascular: desbridamiento, y le queda una secuela parestesias”.

En el registro practicado al día siguiente de los hechos por la Guardia Civil en el domicilio del entonces detenido, apareció una carabina de aire comprimido empleada por el acusado y que no necesita licencia o permiso para su tenencia en domicilio. Sin embargo, ese arma no fue la utilizada en el delito, porque únicamente puede ser activada con balines y no con perdigones. Por auto de 12 de enero de 2022 se acordó respecto del acusado su libertad provisional y el alejamiento de su víctima y de su domicilio a una distancia inferior a 50 metros, así como de comunicarse con el mismo.