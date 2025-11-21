Herido un motorista en un accidente de tráfico registrado en la AC-305, a su paso por la parroquia boirense de Lampón

Una ambulancia asistencial fue movilizada hasta el lugar del accidente en A Madalena para atender a la víctima Chechu Río

Un motorista de unos 65 años resultó herido, con pronóstico reservado, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las dos y veinticinco de esta tarde en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC305, a la altura del kilómetro 27,5, en las inmediaciones de una curva muy cerrada, a su paso por el lugar de A Madalena, en la parroquia boirense de Lampón. Fue un particular el que contactó a las 14.25 horas con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que el piloto de la moto necesitaba asistencia sanitaria.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y está previsto que se proceda a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, desde el 112 Galicia también se pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, así como a la Policía Local, , que se encarga de instruir el atestado, y al servicio municipal de Protección Civil, ambos de Boiro.