El Concello da luz verde al pago de indemnizaciones a dueños afectados por el plan parcial de Barraña que no alcanzaron la parcela mínima edificable

La junta de gobierno local del Ayuntamiento boirense dio luz verde al pago de las indemnizaciones a los propietarios de terrenos afectados por el plan parcial de Barraña que, con la modificación del en 2013, no alcanzaron el 15% de la parcela mínima edificable. El alcalde, José Ramón Romero, que dio a conocer que están trabajando para conseguir la aprobación del proyecto de urbanización que habilitará un espacio que, previsiblemente, supondrá la construcción de 902 viviendas en núcleo urbano, manifestó que “era unha débeda que tiñamos con estes propietarios e que, no ano 2013, quedaron sen a súa finca e aínda non cobraran o importe correspondente a esa indemnización”, precisó el primer edil.

Romero precisó que este año, una vez que remataron los trámites correspondientes a las fincas en el Registro de la Propiedad, se llevaron a cabo las liquidaciones a los dueños y ahora se va a realizar el abono de las compensaciones , y avanzó que el siguiente paso será redactar y aprobar un proyecto de urbanización que permita la edificación. “As actuacións delimítanse ao ámbito do Plan Parcial de Barraña correspondente coas áreas de Solo Urbanizable Público Programa contiguo ao núcleo urbano do Boiro cunha superficie de 140.829 metros cadrados que delimita con la Avenida da Constitución, la Rúa María Mariño y la Avenida Empresario Jesús Alonso”.

Respecto al proyecto de urbanización que se pretende aprobar dentro de este ejercicio, el mandatario local recordó que contemplará la creación de 902 viviendas, de las que 188 serán protegidas, se habilitarán 2.817 plazas de aparcamiento, contará con 30.757 metros cuadrados de espacios libres públicos y 14.300 metros cuadrados para equipamientos públicos. Respecto a los usos que se contemplan, además de vivienda, figuran hotelero, comercial, oficinas, sanitario, educativo y asistencial, entre otros.